      сряда, 18.02.26
          Начало Европа Политика

          Гръцки и сръбски полицаи със съвместни патрули в туристически райони това лято

          Мярката обхваща Халкидики и Закинтос, а в дневния ред на Атина и Белград са били организираната престъпност и миграцията

          17 февруари 2026 | 23:57 220
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гръцки и сръбски полицаи ще извършват съвместни патрули това лято в райони на Гърция, предпочитани от сръбски туристи, съобщава „Катимерини“.

          Според изявление на гръцкото Министерство на гражданската защита, съвместните екипи ще бъдат разположени в Халкидики в Северна Гърция и на остров Закинтос, а гръцки полицаи ще пътуват и до Сърбия в рамките на реципрочен обмен.

          Решението е обявено след разговори в Атина между министъра на гражданската защита на Гърция Михалис Хрисохоидис и сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

          По време на срещата са били обсъдени и по-широки теми на двустранното сътрудничество, сред които:

          борбата с организираната престъпност, управлението на миграционния натиск и трафикът на оръжия, включително във връзка с войната в Украйна.

          Инициативата със съвместните патрули има за цел да подобри комуникацията с туристите и да засили чувството за сигурност в пиковия летен сезон, когато десетки хиляди сръбски граждани посещават гръцките курорти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
