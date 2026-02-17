Гръцки и сръбски полицаи със съвместни патрули в туристически райони това лято

Гръцки и сръбски полицаи ще извършват съвместни патрули това лято в райони на Гърция, предпочитани от сръбски туристи, съобщава „Катимерини“.

- Реклама -

Според изявление на гръцкото Министерство на гражданската защита, съвместните екипи ще бъдат разположени в Халкидики в Северна Гърция и на остров Закинтос, а гръцки полицаи ще пътуват и до Сърбия в рамките на реципрочен обмен.

Решението е обявено след разговори в Атина между министъра на гражданската защита на Гърция Михалис Хрисохоидис и сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

По време на срещата са били обсъдени и по-широки теми на двустранното сътрудничество, сред които:

борбата с организираната престъпност, управлението на миграционния натиск и трафикът на оръжия, включително във връзка с войната в Украйна.

Инициативата със съвместните патрули има за цел да подобри комуникацията с туристите и да засили чувството за сигурност в пиковия летен сезон, когато десетки хиляди сръбски граждани посещават гръцките курорти.