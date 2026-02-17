НА ЖИВО
          НачалоСвят

          Хаменей към Тръмп: САЩ не могат да свалят правителството на Иран

          Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви във вторник, 17 февруари, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да може да свали Ислямската република, съобщава Al Jazeera.

          „В една от последните си речи президентът на САЩ заяви, че в продължение на 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република… Казвам ви: и вие няма да успеете“, заяви Хаменей.

          Изявлението на аятолаха дойде само дни след като Тръмп определи смяната на режима в Техеран „най-доброто нещо, което можеше да се случи“.

          Върховният лидер на Иран също заплаши американските войски.

          „По-опасно от флотилия от военни кораби е оръжие, което може да ги изпрати на дъното на морето“, отбеляза Хаменей, докато САЩ изпратиха втори самолетоносач в Близкия Изток, разширявайки военното си присъствие в региона след заплахите за удар на Тръмп.

          Днес, 17 февруари, в Женева започва вторият кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран и на фона на нарастващото американско военно присъствие в региона Техеран се опитва да проектира сила и единство. Въпреки това, общественото възмущение тлее от седмици след правителствените репресии, които отнеха живота на множество протестиращи.

          ВМС на Иран стреля ракети по време на учения в Ормузкия проток

          Ученията се провеждат на фона на разполагането на втора група самолетоносачи от ВМС на САЩ в региона.
          „Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 г. е днес

          На 17 февруари 2026 г. ще има пръстеновидно слънчево затъмнение, видимо най-ясно над Антарктида.
          Palantir е хакната и разработва оръжия с ЦРУ

          Ким Дотком твърди, че Palantir Technologies е била хакната чрез ИИ и разкрива глобални шпионски практики, но компанията не е потвърдила пробив.
