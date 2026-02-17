НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Харалан Александров: Радев е като електорална прахосмукачка, задържа неопределеност за проекта си

          Борисов тотално се е потопил, Пеевски и той отсъства

          17 февруари 2026 | 09:53 20
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Има празноти около политическия проект на Румен Радев и всички ние си ги запълваме с това, което искаме да видим. Очакваме неговата платформа, неговите хора, кой финансира този проект – особено важно, тъй като пътят на парите никога не лъже“. Това коментира пред БНТ журналистът Емилия Милчева.

          Харалан Александров, социален антрополог, заяви: „Цялата мистика около този проект работи изцяло в полза на Радев. Задържа се тази неопределеност, защото това позволява фантазиите да му дадат плътност. Първият голям подарък за него бяха протестите, сега получава втория голям подарък. Радев и нищо да не прави сега, пак печели.“

          Радев е като електорална прахосмукачка – събира и дебелее. Хората търсят спасител – той е брандиран като такъв“, смята още той.

          Имаме интересно мълчание на лидерите на статуквото. Борисов тотално се е потопил, Пеевски и той отсъства. Партиите, в случая ПП-ДБ, се намират в един ступор, тъй като действат реактивно, а не проактивно. От тази история с Петрохан излизат парченца – пускани контролирано или неконтролирано, които ги заставят да реагират, тъй като водят до тях и до очерняне на определени либерални ценности. В момента неправителствените организации биват очерняни като секти, че частното образование е нещо лошо, че ПП-ДБ са секта“, смята Милчева.

          За случая „Петрохан“ тя подчерта: „Всички вече сме издали присъди. Това, в което сме единни всички, е, че институциите не работят.

          Александров е категоричен, че каквото и да кажат институциите, няма да бъде прието за истина.

          За БСП той коментира: „Те имат много симпатичен, прогресивен и качествен нов лидер в лицето на Крум Зарков, което е огромен проблем в кампанията. Но не знам дали ще прескочат трапа. Масово е възприеман като креатура на Румен Радев.“

