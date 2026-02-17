И Бербатов изплува като вариант за служебния кабинет

Рекордьорът по голове за националния отбор Димитър Бербатов е сред обсъжданите имена за министър на младежта и спорта в служебното правителство, което трябва да бъде представено от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров.

Информацията бе съобщена от „Нова телевизия“, според която бившият нападател на ЦСКА, Байер (Леверкузен), Тотнъм и Манчестър Юнайтед е фаворит да оглави спортното ведомство.

Очаква се утре Гюров да представи състава на служебния кабинет пред президента Илияна Йотова, след което ще стане ясно дали бившият футболист действително ще поеме министерството.

Ако бъде назначен, Бербатов ще наследи на поста Иван Пешев от БСП, който заемаше длъжността в досегашния кабинет. В предишното служебно правителство министър на спорта беше легендарният баскетболист Георги Глушков.