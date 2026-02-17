Иран е готов на международна проверка за ядрената си програма

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова да приеме механизъм за международна верификация, който да потвърди, че Техеран няма намерение да разработва ядрено оръжие.

„По никакъв начин не преследваме ядрено въоръжаване“, подчерта Пезешкиан. - Реклама -

По думите му иранската страна няма възражения това да бъде проверено чрез съответните международни процедури.

Изявлението идва на фона на засилен международен натиск и подновени дипломатически усилия, свързани с ядрената програма на Иран, която от години е в центъра на напрежение между Техеран и западните държави.