НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Иран е готов на международна проверка за ядрената си програма

          Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран не преследва създаване на ядрено оръжие и е отворен към механизъм за верификация

          17 февруари 2026 | 21:33 60
          Масуд Пезашкиан
          Масуд Пезашкиан
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова да приеме механизъм за международна верификация, който да потвърди, че Техеран няма намерение да разработва ядрено оръжие.

          „По никакъв начин не преследваме ядрено въоръжаване“, подчерта Пезешкиан.

          - Реклама -
            
            

          По думите му иранската страна няма възражения това да бъде проверено чрез съответните международни процедури.

          Изявлението идва на фона на засилен международен натиск и подновени дипломатически усилия, свързани с ядрената програма на Иран, която от години е в центъра на напрежение между Техеран и западните държави.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Делото срещу Николас Мадуро в Ню Йорк отложено за 26 март

          Красимир Попов -
          Прокуратурата посочи логистични причини, защитата и съдът одобриха отсрочката
          България

          България изпраща делегация на Встъпителното заседание на Съвета за мир във Вашингтон

          Катя Илиева -
          Ръководител на българската делегация ще бъде постоянният секретар в МВнР Иван Найденов
          Политика

          България ще участва във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон

          Десислава Димитрова -
          Министерският съвет прие решение България да участва във Встъпителното заседание на Съвета за мира, което ще се проведе във Вашингтон на 19 февруари 2026 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions