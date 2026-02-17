Иран е готов на международна проверка за ядрената си програма

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова да приеме механизъм за международна верификация, който да потвърди, че Техеран няма намерение да разработва ядрено оръжие.
По думите му иранската страна няма възражения това да бъде проверено чрез съответните международни процедури.
Изявлението идва на фона на засилен международен натиск и подновени дипломатически усилия, свързани с ядрената програма на Иран, която от години е в центъра на напрежение между Техеран и западните държави.