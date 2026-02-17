НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Иран: Имаме напредък в преговорите със САЩ!

          17 февруари 2026 | 16:22 280
          Иран и Съединените щати са постигнали съгласие по основните принципи, върху които ще работят за изготвянето на евентуално ново споразумение по иранската ядрена програма. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи след приключването на разговорите в Женева.

          „Постигнахме съгласие по част от основните принципи, на чиято основа ще разработваме възможен текст на споразумение“, заяви Арагчи в ефира на иранската държавна телевизия.

          Той уточни, че това не означава скорошно подписване на сделка, но подчерта, че началото на процеса вече е поставено. Според него изготвянето на конкретен текст ще бъде сложна и продължителна задача.

          Хаменей към Тръмп: САЩ не могат да свалят правителството на Иран Хаменей към Тръмп: САЩ не могат да свалят правителството на Иран

          Преговорите между Техеран и Вашингтон се проведоха във вторник в дипломатическата мисия на Оман в Женева. Иранската делегация беше водена от външния министър Абас Арагчи, а американската – от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

