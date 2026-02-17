НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Ирландия предупреди за риск от маргинализиране на по-малките държави в новия формат „E6“

          Дъблин настоява за по-приобщаващ модел на координация в ЕС, след срещата на шестте най-големи икономики в Брюксел

          17 февруари 2026 | 00:49 161
          Красимир Попов
          Ирландия изрази тревога относно създаването на новата група от шестте най-големи икономики в Европа – т.нар. „E6“, заради опасения, че интересите на по-малките държави членки могат да бъдат пренебрегнати.

          Ирландският министър на финансите Саймън Харис заяви преди срещата на колегите си от еврозоната в Брюксел:

          „Съзнавам, и казвам това с голямо уважение, че много от страните в E6 ще имат различни виждания по някои фундаментални въпроси.“

          Той подчерта, че би предпочел по-гъвкава структура на сътрудничество:

          „Бих предпочел да видя структура, в която страните се обединяват по въпроси, по които споделят общо виждане, а не членството в клуба да се основава изключително на размера на страната.“

          Коментарите идват след като финансовите министри на Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Полша проведоха закрита среща в Брюксел, на която обсъдиха ускоряването на европейските планове за конкуренция с Уолстрийт, съобщи „Политико“.

          За държави като Ирландия темата е от ключово значение. Голяма част от финансовите мениджъри в Европа оперират именно от Ирландия и Люксембург, които се противопоставят на създаването на единен надзорен орган на ЕС за най-големите финансови институции.

          Срещата на E6 на 16 февруари беше втората по рода си, като нова е планирана за март. Форматът се появява на фона на растящото недоволство, че ЕС се движи твърде бавно, за да поддържа темпото на САЩ и Китай в икономическата надпревара.

          Допълнителен стимул за координация сред водещите икономики в блока се оказа и напрежението около стремежа на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

          Германският министър на финансите Ларс Клингбеил заяви:

          „Това, което се случи с Гренландия, послужи като сигнал за тревога. Ще бъдем прозрачни.“

          Той допълни, че целта е да се постигне съгласие по ключови теми и да се представят общи позиции пред останалите държави членки.

          Следващата среща на E6 ще бъде фокусирана върху укрепването на международната роля на еврото и повишаването на ефективността на инвестициите в отбраната.

          Не всички обаче гледат критично на новия формат. Част от дипломатите възприемат E6 като инструмент за оказване на политически натиск върху по-нерешителните държави да подкрепят спорни инициативи.

          Европа на две скорости

          Форматът E6 се вписва в по-широкия дебат за т.нар. „Европа на две скорости“, при която групи държави напредват по-бързо по определени политики, без да чакат единодушие в целия Съюз.

          Няколко страни изразиха притеснения още при създаването на клуба. Според критиците провеждането на стратегически дебати в тесен формат може да отслаби ролята на Еврогрупата – неформалния орган, в който финансовите министри на еврозоната обсъждат чувствителни въпроси.

          „Това ще унищожи Еврогрупата. Мисля, че е голяма грешка“, заяви дипломат от ЕС, цитиран в материала.

          Дебатът около E6 показва задълбочаващото се напрежение между стремежа към по-бърза интеграция и необходимостта от запазване на институционалния баланс в Европейския съюз.

