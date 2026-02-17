НА ЖИВО
          Испания изпраща хуманитарна помощ за Куба чрез ООН на фона на задълбочаваща се енергийна криза

          Мадрид се включва в международните усилия за подкрепа на Хавана след ограниченията върху горивните доставки и новите икономически сътресения

          17 февруари 2026 | 00:35 40
          Испания ще използва каналите на Организацията на обединените нации, за да изпрати хуманитарна помощ за Куба, която е изправена пред тежка икономическа и енергийна криза. Решението идва на фона на засилено напрежение около доставките на гориво и влошаващите се социални условия в карибската държава.

          „Испания ще предостави хуманитарна помощ на Куба чрез системата на Организацията на обединените нации под формата на храна и основни продукти за здравеопазване“, заявиха от външното министерство в Мадрид след среща между първите дипломати на двете страни.

          Ходът на Мадрид следва изпращането от Мексико на 800 тона хуманитарна помощ, доставени с два военни кораба в края на миналата седмица.

          Кризата в Куба се задълбочи след действията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към ограничаване на горивните доставки за островната държава. Той обяви намерение да прекъсне петролните потоци към Хавана след военната операция на САЩ срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Венецуела беше основният доставчик на петрол за Куба, а прекъсването на тези доставки постави страната в още по-тежка ситуация.

          Организацията на обединените нации също изрази тревога.

          ООН е „дълбоко обезпокоена“ от кризата, която се разразява в Куба, съобщиха от световната организация на 13 февруари.

          Кубинското правителство вече въведе извънредни мерки, считано от 16 февруари – включително ограничения в продажбите на гориво и намаляване на обществения транспорт, след като страната се сблъсква с чести прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храни и медикаменти.

          Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес и кубинският му колега Бруно Родригес обсъдиха „текущата ситуация в Куба“, без да бъдат разкрити подробности.

          В публикация в социалната мрежа X Родригес подчерта намерението за засилване на двустранните връзки.

          „Да засилим политическия, икономическия, търговския диалог и сътрудничеството в полза на двете страни“, написа той.

          Кубинският дипломат отправи и критики към Вашингтон.

          „Нарушенията на мира, сигурността и международното право, както и нарастващата враждебност на Съединените щати срещу Куба“ задълбочават кризата, заяви Родригес.

          Визитата му в Мадрид е част от по-широка дипломатическа обиколка, която включваше и посещения в Китай и Виетнам, в търсене на икономическа и политическа подкрепа за Хавана.

