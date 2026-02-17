Испания изпраща хуманитарна помощ за Куба чрез ООН на фона на задълбочаваща се енергийна криза

Испания ще използва каналите на Организацията на обединените нации, за да изпрати хуманитарна помощ за Куба, която е изправена пред тежка икономическа и енергийна криза. Решението идва на фона на засилено напрежение около доставките на гориво и влошаващите се социални условия в карибската държава.
Ходът на Мадрид следва изпращането от Мексико на 800 тона хуманитарна помощ, доставени с два военни кораба в края на миналата седмица.
Кризата в Куба се задълбочи след действията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към ограничаване на горивните доставки за островната държава. Той обяви намерение да прекъсне петролните потоци към Хавана след военната операция на САЩ срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Венецуела беше основният доставчик на петрол за Куба, а прекъсването на тези доставки постави страната в още по-тежка ситуация.
Организацията на обединените нации също изрази тревога.
Кубинското правителство вече въведе извънредни мерки, считано от 16 февруари – включително ограничения в продажбите на гориво и намаляване на обществения транспорт, след като страната се сблъсква с чести прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храни и медикаменти.
Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес и кубинският му колега Бруно Родригес обсъдиха „текущата ситуация в Куба“, без да бъдат разкрити подробности.
В публикация в социалната мрежа X Родригес подчерта намерението за засилване на двустранните връзки.
Кубинският дипломат отправи и критики към Вашингтон.
Визитата му в Мадрид е част от по-широка дипломатическа обиколка, която включваше и посещения в Китай и Виетнам, в търсене на икономическа и политическа подкрепа за Хавана.