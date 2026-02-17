Къщата-музей на Васил Левски в столичния квартал „Бенковски“ ще бъде отворена за посетители на 19 февруари с амбицията да се превърне в постоянно действащо културно пространство. Това съобщи авторът на инициативата „Пътуващо читалище“ Ивайло Шопски в разговор с Николай Колев. Организаторите планират водосвет и беседа за Апостола от 11:00 часа, като входът за събитието е безплатен.

Сградата, която е на около 200 години, е единственият запазен образец за битa в софийските села от онази епоха. Шопски посочи, че през годините имотът е бил обект на посегателства и е обиран три пъти до „голи стени“, а достъпът до него често е бил ограничен с катинар поради липса на постоянен уредник.

Инициативата за възраждане на музея и инсталиране на модерна охранителна система среща подкрепата на наследниците на Левски – Христина Богданова и Стефан Караиванов. Зад каузата застават и популярни лица от спорта като Кубрат Пулев, Стилиян Петров и Христо Стоичков. Петров е дарил своя тениска с автограф за благотворителен търг, средствата от който ще послужат за изработката на восъчна фигура на Дякона, подобна на тази в музея в Карлово.

Шопски коментира и негативните реакции в интернет пространството, като призова критиците да се запознаят с реалните действия на организацията. Той уточни, че Национално движение „Бащино огнище“ не е обявявало публични дарителски сметки, а разчита на средства от съмишленици и лични контакти. Актуална информация за дейността се публикува в страницата „Къща музей Васил Левски“ във Facebook.

Авторът на „Пътуващо читалище“ информира и за откриването на нов паметник на Васил Левски в село Василовци, планирано за 18 февруари. Това е дванайсетият монумент, издигнат от организацията в рамките на последната година, включително два в български села в Молдова. Предвижда се и създаването на единен регистър, който да описва състоянието на всички паметници и места, свързани с Апостола в страната.