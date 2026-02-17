ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)

Офис на партия „Величие“, намиращ се на улица „Гребен планина“ в столичния квартал „Лозенец“, е станал обект на нападение. За случая съобщиха представители на формацията чрез видеоизлъчване в социалните мрежи.

По думите им е счупено стъклото на входната врата, като щетата е установена тази сутрин при пристигането на активисти в офиса.

„Пристигнахме в 9:00 часа сутринта да се подготвим да отидем до Съдебната палата и от нищото се активира алармата и пищи отвсякъде. Жената, която отваря, нито е докоснала, нито нищо – само се е доближила до дупката във вратата и се разпищя алармата. Извикаха СОТ и се видя огромна дупка, кажи-речи на нивото на очите на човек, висок около 1,70–1,80 м“, разказа симпатизант на партията.

По негови думи повредата изглежда като следа от изстрел по двоен стъклопакет, а вътре в офиса е паднала картина, намираща се на осем–десет метра от входа. Той уточни, че не са открити камъни или други предмети, които да са причинили счупването.

Според разказа алармената система последно е била активирана в 15:00 часа предходния ден, а по останалите прозорци не са открити следи от посегателство.

На място са извикани служители на Четвърто районно управление на МВР, които са започнали проверка по случая.