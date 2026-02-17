НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияКрими

          ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)

          17 февруари 2026 | 13:53 6791
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Офис на партия „Величие“, намиращ се на улица „Гребен планина“ в столичния квартал „Лозенец“, е станал обект на нападение. За случая съобщиха представители на формацията чрез видеоизлъчване в социалните мрежи.

          - Реклама -

          По думите им е счупено стъклото на входната врата, като щетата е установена тази сутрин при пристигането на активисти в офиса.

          „Пристигнахме в 9:00 часа сутринта да се подготвим да отидем до Съдебната палата и от нищото се активира алармата и пищи отвсякъде. Жената, която отваря, нито е докоснала, нито нищо – само се е доближила до дупката във вратата и се разпищя алармата. Извикаха СОТ и се видя огромна дупка, кажи-речи на нивото на очите на човек, висок около 1,70–1,80 м“, разказа симпатизант на партията.

          По негови думи повредата изглежда като следа от изстрел по двоен стъклопакет, а вътре в офиса е паднала картина, намираща се на осем–десет метра от входа. Той уточни, че не са открити камъни или други предмети, които да са причинили счупването.

          Делото „Исторически парк“: Съдът пусна още двама от задържаните Делото „Исторически парк“: Съдът пусна още двама от задържаните

          Според разказа алармената система последно е била активирана в 15:00 часа предходния ден, а по останалите прозорци не са открити следи от посегателство.

          На място са извикани служители на Четвърто районно управление на МВР, които са започнали проверка по случая.

          Офис на партия „Величие“, намиращ се на улица „Гребен планина“ в столичния квартал „Лозенец“, е станал обект на нападение. За случая съобщиха представители на формацията чрез видеоизлъчване в социалните мрежи.

          - Реклама -

          По думите им е счупено стъклото на входната врата, като щетата е установена тази сутрин при пристигането на активисти в офиса.

          „Пристигнахме в 9:00 часа сутринта да се подготвим да отидем до Съдебната палата и от нищото се активира алармата и пищи отвсякъде. Жената, която отваря, нито е докоснала, нито нищо – само се е доближила до дупката във вратата и се разпищя алармата. Извикаха СОТ и се видя огромна дупка, кажи-речи на нивото на очите на човек, висок около 1,70–1,80 м“, разказа симпатизант на партията.

          По негови думи повредата изглежда като следа от изстрел по двоен стъклопакет, а вътре в офиса е паднала картина, намираща се на осем–десет метра от входа. Той уточни, че не са открити камъни или други предмети, които да са причинили счупването.

          Делото „Исторически парк“: Съдът пусна още двама от задържаните Делото „Исторически парк“: Съдът пусна още двама от задържаните

          Според разказа алармената система последно е била активирана в 15:00 часа предходния ден, а по останалите прозорци не са открити следи от посегателство.

          На място са извикани служители на Четвърто районно управление на МВР, които са започнали проверка по случая.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          София планира покупка на 80 нови трамвая с дългосрочна поддръжка

          Десислава Димитрова -
          Столична община стартира процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки.
          Общество

          Нов пропускателен режим влиза в сила в „Пирогов“

          Десислава Димитрова -
          В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД се въвежда регламентиран пропускателен режим, който ще важи за служители, пациенти, придружители, посетители и всички трети лица, посещаващи лечебното заведение.
          Общество

          Проф. Ивайло Христов: Съвременните ни политици да вземат поуки от Левски

          Росица Николаева -
          Левски е третиран като политически деец
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions