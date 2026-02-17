ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)

Офис на партия „Величие“, намиращ се на улица „Гребен планина“ в столичния квартал „Лозенец“, е станал обект на нападение. За случая съобщиха представители на формацията чрез видеоизлъчване в социалните мрежи.
По думите им е счупено стъклото на входната врата, като щетата е установена тази сутрин при пристигането на активисти в офиса.
По негови думи повредата изглежда като следа от изстрел по двоен стъклопакет, а вътре в офиса е паднала картина, намираща се на осем–десет метра от входа. Той уточни, че не са открити камъни или други предмети, които да са причинили счупването.
Според разказа алармената система последно е била активирана в 15:00 часа предходния ден, а по останалите прозорци не са открити следи от посегателство.
На място са извикани служители на Четвърто районно управление на МВР, които са започнали проверка по случая.
