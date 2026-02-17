Яник Синер стартира стабилно на турнира в Доха

Яник Синер се наложи над Томаш Махач с 6:1, 6:4 в мач от първия кръг на турнира от сериите АТР 500 в Доха. Срещата продължи 70 минути, а италианецът демонстрира стабилност и агресивна игра от основната линия.

Това бе първото участие на Синер след полуфиналния му двубой на Aустрелиън Оупън, който той загуби от Новак Джокович. В Доха вторият поставен не остави съмнения в превъзходството си, като проби рано в двата сета и контролираше темпото до края.

С успеха си Синер затвърди отличната си форма в турнирите от категория АТР 500, където се намира в серия от 11 поредни победи, започнала още през есента на миналия сезон.

Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу Алексей Попирин. Австралиецът отстрани представителя на домакините Мубарак Шанан Заид след убедително 6:0, 6:2.

Напред продължава и четвъртият поставен Даниил Медведев, който победи китаеца Цзюнчън Шан с 6:4, 6:2 за малко повече от час игра. Руснакът реализира три пробива и не допусна обрат.

Към втория кръг се присъединиха още Якуб Меншик и Артур Фис.