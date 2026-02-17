Съществува сериозно неразбиране на понятието „превенция“, тъй като хората често я търсят едва когато проблемът вече е налице. Това заяви в предаването „Делници“ Калин Таушанов, автор на проекта „Един грам живот“. Според него превенцията е дълъг процес на изграждане на умения за справяне с кризисни ситуации.

„Превенцията е знак преди дупката, а не знак в дупката или след нея“, посочи Таушанов. - Реклама -

Той обясни, че инициативата е стартирала преди около четири години от група родители, които не са открили подходяща програма за своите деца и са решили да създадат такава. В момента тя включва седем модула и се реализира в рамките на година и половина.

Филмът „Един грам – живот“, чиято премиера се състоя на 14 ноември, не е самата превенция, а инструмент за показване на действителността. Лентата е реализирана с участието на деца без професионален актьорски опит и с подкрепата на популярни лица. Продукцията продължава да се прожектира в киносалоните у нас, както и в Европа, САЩ и Канада.

Таушанов акцентира върху падането на възрастовата граница при първия контакт с наркотици и навлизането на така наречената „дизайнерска дрога“. Нейният състав и въздействие често са непрогнозируеми, което прави последствията изключително тежки. По думите на автора 90% от благосъстоянието на децата зависи от родителите, които обаче често неволно рушат авторитета на учителите.

Анкета сред 7000 родители е показала, че животът и здравето на децата често се приемат за даденост, а фокусът се измества върху образованието и финансовия успех. Таушанов отбеляза, че целта на „позитивната превенция“ не е да плаши, а да изгради правилни приоритети и емпатия у подрастващите.