Канадка от ВСУ разказа за ужасите на украинския студ и как се сгряват бойците на фронта

Да седиш в позиция във влажния студ е много трудно и за да се стоплят в блиндажа, войниците използват окопни свещи или химически нагреватели. Бритни Шки-гийзис (Жук), канадка с коренноамерикански корени, която се е присъединила към Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и се е издигнала от водач на танк до оператор на FPV дрон, говори за това в интервю пред „Укринформ“.

- Реклама -

В отговор на въпрос как тя и нейните колеги войници, заедно с други на фронтовата линия, се справят и спасяват от студа, като се има предвид, че Украйна в момента преживява една от най-студените зими от десетилетие, тя отбеляза, че Канада има различен климат.

„Там, където живея, времето е подобно. Много, много е студено. Това обаче е сух студ, напълно различен. Може да е -30°-40°C и не се усеща същото като -10°C или дори -5°C тук. Така че, да седиш в позиция във влажния студ е много трудно“, разказва тя.

Според нея, за да се стоплят в блиндажа, те използват окопни свещи или химически нагреватели, които могат да се поставят в ръкавици, ботуши или спални чували.

Ротации

На въпрос за ротациите, военнослужещата казва, че най-трудното време е, когато хората отиват и се връщат от позициите си.

„Трябва да ходим през горите четири или десет километра – в зависимост от това откъде може да ни вземе превозно средство. Наистина е трудно, защото сега е зима и горите са голи, без укритие. Дроновете могат да видят хора, които ходят. Има и много мини. Ако има сняг, не можеш да видиш какво има под краката ти. Има много заплахи по време на движение“, казва тя.

Относно средната продължителност на времето, през което войниците остават на позиция поради опасност по време на ротация, канадката отбеляза, че тяхното подразделение има добри ротации:

„Опитваме се да останем на позиция две седмици. Може да е малко по-дълго, ако ситуацията е твърде тежка, но нашият командир винаги се опитва да ни ротира на всеки две седмици“, казва Жук.