Киселова каза коя ще бъде изненадата на изборите

„Без левица политическият живот у нас би бил осакатен“, заяви председателят на парламентарната група на „БСП–Обединена левица“ Наталия Киселова в предаването „Денят на Дарик“, цитирана от пресцентъра на партията.

Според нея формациите в левия спектър са били отписани прибързано, а резултатът от предстоящите избори ще покаже различна картина.

„Мисля, че „БСП–Обединена левица“ ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха“, заяви Киселова.

По думите ѝ изборът на Крум Зарков за председател на БСП и левицата дава шанс за обновяване на партийния модел в страната.

Киселова посочи, че до изборите предстоят ключови гласувания в Народното събрание, като целта на парламентарната група е мандатът да приключи достойно.

„Нямаме ангажименти към съвместното управление“, подчерта тя.

Предстои и вътрешен разговор в групата за ветото на президента Илияна Йотова върху последните промени в Изборния кодекс. Киселова припомни, че левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции извън ЕС.

„Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори“, заяви тя.

На 11 февруари президентът наложи вето върху текстовете, според които в държави извън ЕС могат да бъдат разкривани до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства.

Киселова коментира и обществените реакции след трагедията край Петрохан, като заяви, че подобни случаи не бива да се използват за политически цели.