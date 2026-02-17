НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Киселова каза коя ще бъде изненадата на изборите

          17 февруари 2026 | 10:20 1340
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Без левица политическият живот у нас би бил осакатен“, заяви председателят на парламентарната група на „БСП–Обединена левица“ Наталия Киселова в предаването „Денят на Дарик“, цитирана от пресцентъра на партията.

          - Реклама -
            
            

          Според нея формациите в левия спектър са били отписани прибързано, а резултатът от предстоящите избори ще покаже различна картина.

          „Мисля, че „БСП–Обединена левица“ ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха“, заяви Киселова.

          По думите ѝ изборът на Крум Зарков за председател на БСП и левицата дава шанс за обновяване на партийния модел в страната.

          Киселова посочи, че до изборите предстоят ключови гласувания в Народното събрание, като целта на парламентарната група е мандатът да приключи достойно.

          „Нямаме ангажименти към съвместното управление“, подчерта тя.

          Предстои и вътрешен разговор в групата за ветото на президента Илияна Йотова върху последните промени в Изборния кодекс. Киселова припомни, че левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции извън ЕС.

          Киселова: Не е обсъждано участие на БСП в служебния кабинет на Андрей Гюров Киселова: Не е обсъждано участие на БСП в служебния кабинет на Андрей Гюров

          „Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори“, заяви тя.

          На 11 февруари президентът наложи вето върху текстовете, според които в държави извън ЕС могат да бъдат разкривани до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства.

          Киселова коментира и обществените реакции след трагедията край Петрохан, като заяви, че подобни случаи не бива да се използват за политически цели.

          „Голяма човешка трагедия като тази в Петрохан не бива да се използва в интерес на която и да е политическа сила“, подчерта тя.

          Крум Зарков: БСП скъсва със зависимостите, бизнес интересите трябва да отстъпят Крум Зарков: БСП скъсва със зависимостите, бизнес интересите трябва да отстъпят
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно

          Росица Николаева -
          Да се опитаме да излезем от истерията, която цари всеки път около организацията на изборите
          Инциденти

          Блъснаха мъж на пешеходна пътека в Дупница

          Росица Николаева -
          Автомобилът БМВ, причинил произшествието, е управляван от 39-годишна жена
          Политика

          От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова

          Никола Павлов -
          В четвъртък държавният глава връчи мандат на Гюров, а той заяви, че ще подходи към задачата „с отговорност и разум“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions