Кметове от цялата страна излизат на протест след палежа в Бистрица

Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България излезе с остра декларация след палежа на дома и автомобила на кмета на село Бистрица Самуил Попов, определяйки случилото се като пореден тревожен случай на натиск срещу представители на местната власт.

В позицията се подчертава, че случаите на заплахи, натиск и посегателства срещу кметове в страната зачестяват, а усещането за безнаказаност се задълбочава.

„Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита въпреки подадените сигнали и основателните очаквания за своевременна и адекватна реакция“, се казва в декларацията.

От сдружението настояват компетентните институции да поемат своята отговорност и да гарантират сигурността на кметовете.

„Настояваме компетентните служби да предприемат конкретни, незабавни и ефективни действия за разкриване на извършителите и предотвратяване на подобни престъпления“, посочват още от организацията.

В знак на солидарност кметове на кметства от цялата страна се събират днес пред дома на Самуил Попов, за да изразят подкрепата си и да осъдят случилото се.

По случая вече има развитие, като петима души са задържани във връзка с палежа на дома и автомобила на кмета на Бистрица, а разследването продължава.