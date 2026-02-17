НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
          Политика

          Кметове от цялата страна излизат на протест след палежа в Бистрица

          17 февруари 2026 | 10:07
          Снимка: БГНЕС
          Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България излезе с остра декларация след палежа на дома и автомобила на кмета на село Бистрица Самуил Попов, определяйки случилото се като пореден тревожен случай на натиск срещу представители на местната власт.

          В позицията се подчертава, че случаите на заплахи, натиск и посегателства срещу кметове в страната зачестяват, а усещането за безнаказаност се задълбочава.

          „Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита въпреки подадените сигнали и основателните очаквания за своевременна и адекватна реакция“, се казва в декларацията.

          От сдружението настояват компетентните институции да поемат своята отговорност и да гарантират сигурността на кметовете.

          Петима задържани за палежа на дома на кмета на Бистрица Петима задържани за палежа на дома на кмета на Бистрица

          „Настояваме компетентните служби да предприемат конкретни, незабавни и ефективни действия за разкриване на извършителите и предотвратяване на подобни престъпления“, посочват още от организацията.

          В знак на солидарност кметове на кметства от цялата страна се събират днес пред дома на Самуил Попов, за да изразят подкрепата си и да осъдят случилото се.

          По случая вече има развитие, като петима души са задържани във връзка с палежа на дома и автомобила на кмета на Бистрица, а разследването продължава.

