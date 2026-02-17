НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияКрими

          Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов

          Основна версия за атаката е свързана с нерегламентирано разтоварище в района на Бистрица

          17 февруари 2026 | 13:17
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Представители на Националното сдружение на кметовете в България се събраха пред сградата на общината в Бистрица, за да изразят подкрепа към колегата си Самуил Попов. Действията им са реакция срещу насилието, след като вчера автомобилът и входната врата на дома на Попов бяха запалени.

          Събралите се настояват за бързи действия от страна на институциите и ефективно разследване на инцидента. По-рано кметът на София Васил Терзиев призова в публикация във Facebook компетентните органи незабавно да осигурят охрана на Самуил Попов. Терзиев отбеляза, че при отправени заплахи и сигнали за посегателство, държавата е длъжна да гарантира сигурността на кмета.

          Запалиха колата и дома на кмета на Бистрица Запалиха колата и дома на кмета на Бистрица

          Основна версия за атаката е свързана с нерегламентирано разтоварище в района на Бистрица. Самуил Попов е подавал сигнали до различни институции още през лятото, но по думите му реакция липсва, въпреки наличието на наложени санкции. Той уточни, че изхвърлянето на земни маси създава риск от свлачища и ощетява бюджета, а задимяването при палежа е създало пряка опасност за живота.

          Съпругата на кмета Веселина Попова потвърди, че той е получавал заплахи и преди този случай. Тя свърза ескалацията с наскоро разпространен видеоклип, който показва проблема с конкретното сметище.

          Кметът на село Долно Камарци Никола Гостев припомни поредица от посегателства срещу местни управници. Той изброи случаи със запален автомобил на кмета на Обзор през 2024 г. и физически нападения над кметове на селата Зидарово и в община Павликени през 2025 г., като подчерта, че липсва информация за наказани извършители.

          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
