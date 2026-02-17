Командващият ВМС на КСИР: Иран е готов да затвори Ормузкия проток

Иран може да затвори Ормузкия проток в кратки срокове, ако е необходимо, заяви командирът на военноморските сили (ВМС) на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР – елитни части на иранската армия) Алиреза Тангсири.

„Ако се появи повод за затваряне на Ормузкия проток, нашите въоръжени сили ще извършат тази операция възможно най-бързо“, цитиран е той от държавната телевизия IRIB.

Според Fars, част от пролива ще бъде затворена за няколко часа днес поради военноморски учения.

Миналата седмица Reuters съобщи, че Пентагонът планира продължителна военна кампания срещу Иран, ако ядрените преговори се провалят. Подготовката за тези операции обаче сега е по-сложна, отколкото беше миналото лято. Този път американските военни искат да атакуват не само ядрени съоръжения, но и правителствени и силови структури. САЩ очакват ответни мерки, които биха могли да доведат до серия от взаимни удари.

Днес в оманското дипломатическо представителство в Женева се проведе вторият кръг от ирано-американските ядрени преговори. Обсъдени бяха и подробностите за отмяната на санкциите срещу Иран.