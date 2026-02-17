НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:00 Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоСвят

          Командващият ВМС на КСИР: Иран е готов да затвори Ормузкия проток

          17 февруари 2026 | 15:33 180
          Персийския залив
          Персийския залив
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Иран може да затвори Ормузкия проток в кратки срокове, ако е необходимо, заяви командирът на военноморските сили (ВМС) на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР – елитни части на иранската армия) Алиреза Тангсири.

          - Реклама -
            
            

          „Ако се появи повод за затваряне на Ормузкия проток, нашите въоръжени сили ще извършат тази операция възможно най-бързо“, цитиран е той от държавната телевизия IRIB.

          Според Fars, част от пролива ще бъде затворена за няколко часа днес поради военноморски учения.

          Миналата седмица Reuters съобщи, че Пентагонът планира продължителна военна кампания срещу Иран, ако ядрените преговори се провалят. Подготовката за тези операции обаче сега е по-сложна, отколкото беше миналото лято. Този път американските военни искат да атакуват не само ядрени съоръжения, но и правителствени и силови структури. САЩ очакват ответни мерки, които биха могли да доведат до серия от взаимни удари.

          Днес в оманското дипломатическо представителство в Женева се проведе вторият кръг от ирано-американските ядрени преговори. Обсъдени бяха и подробностите за отмяната на санкциите срещу Иран.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Пимпирев: Най-успешната ни антарктическа експедиция доказа, че България е морска нация

          Десислава Димитрова -
          34-тата българска антарктическа експедиция е най-добре организираната досега и включва редица нови инициативи, заяви пред журналисти на летище „Васил Левски“ в София ръководителят на мисията и на Българския антарктически институт проф. дн Христо Пимпирев.
          Свят

          ВМС на Иран стреля ракети по време на учения в Ормузкия проток

          Христо Иванов -
          Ученията се провеждат на фона на разполагането на втора група самолетоносачи от ВМС на САЩ в региона.
          Свят

          Хаменей към Тръмп: САЩ не могат да свалят правителството на Иран

          Христо Иванов -
          Върховният лидер на Иран също заплаши американските войски.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions