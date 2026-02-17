Социологическите проучвания на агенциите „Маркет Линкс“ и „Мяра“ са манипулация, чиято цел е да понижи резултата на „Възраждане“ и да обслужи политическите амбиции на Румен Радев. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов в разговор с Николай Колев. Според него данните за електоралните нагласи преди изборите за 52-рото Народно събрание са измислени и не почиват на реални анкети.

Костадинов определи поведението на Радев като „ПП-ДБ на стероиди“ и посочи, че президентът споделя напълно целите на коалицията за по-дълбока интеграция в Европейския съюз и НАТО. По думите му отливът на избиратели от ПП-ДБ се насочва към Радев, а не към „Възраждане“, тъй като идеологическите различия между тях са непреодолими.

Политикът подчерта, че присъединяването на България към еврозоната е извършено незаконно чрез фалшифицирани данни за инфлацията и бюджетния дефицит. Той се позова на справки от Министерството на финансите и НСИ, според които дефицитът е надхвърлил изискванията от Маастрихт. Костадинов бе категоричен, че левът трябва да бъде възстановен незабавно, а валутният борд – върнат, като допусна възможност за обвързване с друга валута като американския долар, швейцарския франк или китайския юан.

Председателят на „Възраждане“ отправи тежки обвинения към управителя на БНБ Димитър Радев, като го заплаши със съд за държавна измяна заради отказа от монетарен суверенитет. Костадинов свърза икономическите проблеми в страната със смяната на валутата и даде примери със затварянето на завод във Враца с 550 работници и оттеглянето на японски инвеститор, осигуряващ 800 работни места.