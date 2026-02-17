Курти призова за международен съд за „снайперския туризъм“ в Сараево

Косовският премиер Албин Курти призова за създаването на специален международен съд, който да разследва и съди престъпленията, известни като „снайперски туризъм“ по време на обсадата на Сараево. Това съобщава „Коха“.

- Реклама -

Изявлението беше направено по време на втората международна научна конференция на Института за военни престъпления в Косово, организирана по повод 18-ата годишнина от независимостта на страната.

Курти посочи, че според разпространявани информации в началото на 90-те години, по време на обсадата на Сараево, различни лица са плащали суми пари, за да стрелят по босненски цивилни със снайпери от хълмовете около града.

„Няма жълта къща, но има все повече информация и факти, че е съществувало ‘сафари в Сараево’, в което се твърди, че е участвал президентът на Сърбия Александър Вучич. Срещу малка сума пари, от хълмовете около Сараево, той е можел да стреля по босненски цивилни със снайпер в обсадения град. Специален международен съд трябва да се ангажира, за да разследва и съди престъпленията на ‘сафарито в Сараево’“, заяви Курти.

Той допълни, че тезата за т.нар. „жълта къща“ за трафик на органи в Албания според него никога не е съществувала, като я определи като част от хибриден наратив срещу Армията за освобождение на Косово и Албания.

Говорейки за бившите лидери на Армията за освобождение на Косово, които са съдени в Хага, Курти подчерта, че борбата на организацията е била „справедлива и необходима за свободата и оцеляването“, определяйки я като реакция срещу, по думите му, потиснически режим и систематични репресии срещу косовските албанци.

До момента от сръбска страна няма официална реакция на изявленията.