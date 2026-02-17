НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Лидия Шулева: Политическото поведение в парламента е обидно за хората

          Бившият социален министър коментира политическата обстановка, цените на услугите и състоянието на бюджета

          17 февруари 2026 | 18:44 480
          Снимка: Facebook
          Политическият климат в страната е изключително тревожен, а поведението на част от народните представители в парламента е обидно за обществото, заяви Лидия Шулева в предаването „Лице в лице“ по bTV.

          По думите ѝ е трудно да се приеме, че подобно поведение е възможно в Народното събрание, като тя предупреди, че ако и предизборната кампания протече в същия дух, това би било изключително неприятно за обществото.

          Шулева коментира и повишаването на цените на част от услугите след приемането на еврото, като посочи, че при занаятчийските услуги – фризьорство, козметика, маникюр – често става дума за малки или еднолични фирми, при които увеличението на минималната работна заплата води до по-високи разходи, а оттам и до умерено поскъпване на услугите. Значение имат и използваните консумативи.

          Според нея увеличението на цените в потребителската кошница е обичайно за есенно-зимния сезон, като в същото време се наблюдава и повишаване на цените в ресторантите. Шулева отбеляза, че при някои услуги има по-сериозни увеличения, по които вече се извършват проверки.

          „Трудно бихме тръгнали да проверяваме например една фризьорка, която е увеличила услугата си от 12,56 евро на 15 евро. Не си струва да се хаби административен ресурс. Но там, където има драстични увеличения, хората трябва да подават сигнали“,

          подчерта тя.

          В коментара си за удължителния бюджет, Шулева обясни, че при липса на приет редовен бюджет държавата работи по правилото 1/12 от разходите за три месеца, което автоматично се удължава за още три, без да е необходимо ново решение на парламента.

          Според нея е по-добре страната да работи с Бюджет 2025, отколкото с проектобюджет за 2026 г., който тя определя като прекалено разточителен по отношение на разходите и с надценени приходи.

          Шулева смята още, че служебното правителство може да подготви основните параметри за Бюджет 2026, като постави акцент върху намаляване на разходите и дефицита с около 1–1,5%, което би имало положителен ефект върху публичните финанси.

