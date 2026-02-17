НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ливан даде четири месеца на армията за втория етап от разоръжаването на „Хизбула“

          Кабинетът допуска удължаване на срока заради израелски атаки и оперативни трудности на терен

          17 февруари 2026 | 00:55 00
          Снимка: zef.studio
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството на Ливан обяви, че армията ще разполага с четиримесечен срок, с възможност за удължаване, за изпълнение на втория етап от военния план за разоръжаване на „Хизбула“ в южната част на страната.

          - Реклама -
            
            

          Ливанските власти вече поеха ангажимент да разоръжат движението, което беше сериозно отслабено след неотдавнашната война с Израел. Миналия месец армията съобщи, че е приключила първата фаза от плана, обхващаща района между река Литани и израелската граница – зона с дължина около 30 километра.

          Втората фаза предвижда действия в района северно от река Литани.

          Министърът на информацията Пол Моркос заяви след заседание на кабинета:

          „Правителството взе под внимание представянето на армейското ръководство относно втората фаза на плана.“

          Той уточни, че:

          „Има срок от четири месеца, който може да бъде удължен в зависимост от наличните възможности, израелските атаки и препятствията на място.“

          Решението идва на фона на продължаващо напрежение по южната граница и усложнена вътрешнополитическа обстановка, като изпълнението на плана ще зависи както от военния капацитет на армията, така и от развитието на сигурността в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Бащата на Валери Андреев подкрепя показанията му по случая „Калушев“ и разкрива данни за финансови трансфери към групата

          Красимир Попов -
          Разследването обхваща твърдения за финансови трансфери, манипулации и предполагаеми престъпления срещу непълнолетен, докато институциите продължават проверките по случая
          Инциденти

          Българин с доживотна присъда обвинен в убийство в затвора „Домокос“

          Красимир Попов -
          Разследва се как огнестрелно оръжие е внесено в гръцкия затвор и как трима лишени от свобода са се озовали в кабинет без видеонаблюдение.
          Война

          Украйна си върна 201 кв. км за пет дни след прекъсване на достъпа на руските сили до Starlink

          Красимир Попов -
          Анализ на АФП и ISW сочи, че смущенията в сателитната връзка са дали предимство на украинските контраатаки край Запорожие.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions