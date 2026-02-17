Ливан даде четири месеца на армията за втория етап от разоръжаването на „Хизбула“

Правителството на Ливан обяви, че армията ще разполага с четиримесечен срок, с възможност за удължаване, за изпълнение на втория етап от военния план за разоръжаване на „Хизбула“ в южната част на страната.

Ливанските власти вече поеха ангажимент да разоръжат движението, което беше сериозно отслабено след неотдавнашната война с Израел. Миналия месец армията съобщи, че е приключила първата фаза от плана, обхващаща района между река Литани и израелската граница – зона с дължина около 30 километра.

Втората фаза предвижда действия в района северно от река Литани.

Министърът на информацията Пол Моркос заяви след заседание на кабинета:

„Правителството взе под внимание представянето на армейското ръководство относно втората фаза на плана.“

Той уточни, че:

„Има срок от четири месеца, който може да бъде удължен в зависимост от наличните възможности, израелските атаки и препятствията на място.“

Решението идва на фона на продължаващо напрежение по южната граница и усложнена вътрешнополитическа обстановка, като изпълнението на плана ще зависи както от военния капацитет на армията, така и от развитието на сигурността в региона.