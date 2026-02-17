Председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова настоя за спешно изслушване на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и министъра на енергетиката в Народното събрание. Повод за искането е информация от „Енерго-про“, че средното потребление на домакинствата през февруари е с 11% по-високо спрямо януари.

В своя позиция Манолова попита реторично какви действия предприемат институциите. Според нея, ако депутатите защитаваха интереса на гражданите, първа точка в дневния ред щеше да бъде открито изслушване на отговорните лица. Тя разкритикува провеждането на заседание на комисията по енергетика миналата седмица, което определи като организирано „тихомълком“.

Бившият омбудсман визира заседание, свикано от председателя на комисията Павела Митова (ИТН) в 18:45 ч. Според Манолова късният час е попречил на гражданските организации да зададат въпроси към присъствалите представители на ЕРП-тата и регулатора.

Манолова формулира няколко въпроса към КЕВР, включително дали електроразпределителните дружества подават ток с ниско напрежение, което влияе на отчитането. Тя даде пример с домакинство, чиято сметка е нараснала от 350 лева през ноември до 900 евро през януари, и попита как пенсионерите биха покрили подобни разходи.

От гражданската платформа настояват КЕВР да разпореди на дружествата да не събират обжалваните суми и да не прекъсват електрозахранването при подадена жалба. Екипът на Манолова подготвя законодателни промени, които да забранят спирането на тока, ако отчетеното потребление е с над 10% по-високо от предходния месец и абонатът оспорва сметката.