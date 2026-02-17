НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:00 Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияИкономика

          Манолова настоя за спешно изслушване на КЕВР и енергийния министър заради сметките за ток

          17 февруари 2026 | 17:07 220
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова настоя за спешно изслушване на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и министъра на енергетиката в Народното събрание. Повод за искането е информация от „Енерго-про“, че средното потребление на домакинствата през февруари е с 11% по-високо спрямо януари.

          - Реклама -
            
            

          В своя позиция Манолова попита реторично какви действия предприемат институциите. Според нея, ако депутатите защитаваха интереса на гражданите, първа точка в дневния ред щеше да бъде открито изслушване на отговорните лица. Тя разкритикува провеждането на заседание на комисията по енергетика миналата седмица, което определи като организирано „тихомълком“.

          ЕРП отчете: 25% по-високи сметки за година, 11% ръст за месец ЕРП отчете: 25% по-високи сметки за година, 11% ръст за месец

          Бившият омбудсман визира заседание, свикано от председателя на комисията Павела Митова (ИТН) в 18:45 ч. Според Манолова късният час е попречил на гражданските организации да зададат въпроси към присъствалите представители на ЕРП-тата и регулатора.

          Манолова формулира няколко въпроса към КЕВР, включително дали електроразпределителните дружества подават ток с ниско напрежение, което влияе на отчитането. Тя даде пример с домакинство, чиято сметка е нараснала от 350 лева през ноември до 900 евро през януари, и попита как пенсионерите биха покрили подобни разходи.

          Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР

          От гражданската платформа настояват КЕВР да разпореди на дружествата да не събират обжалваните суми и да не прекъсват електрозахранването при подадена жалба. Екипът на Манолова подготвя законодателни промени, които да забранят спирането на тока, ако отчетеното потребление е с над 10% по-високо от предходния месец и абонатът оспорва сметката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          България изпраща делегация на Встъпителното заседание на Съвета за мир във Вашингтон

          Катя Илиева -
          Ръководител на българската делегация ще бъде постоянният секретар в МВнР Иван Найденов
          България

          Георги Георгиев от БОЕЦ опита да се срещне с шефа на ДАНС, изгониха го със съвет: Елате при хубаво време

          Катя Илиева -
          Искаме от ДАНС отговори на конкретни въпроси за убийствата и касателството на ДАНС с лицата и тяхната дейност на Петрохан
          Други

          „Св. св. Кирил и Методий“ отплава от Антарктида и пое към дома

          Михаил Георгиев -
          НИК 421 отплава от Антарктида.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions