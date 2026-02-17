Марк Карни представи многомилиарден план за превъоръжаване и по-малка зависимост от САЩ

Канадският премиер Марк Карни представи многомилиарден план за укрепване на армията и намаляване на зависимостта на страната от Съединените щати, предаде АФП.

Обявяването на първата отбранителна индустриална стратегия на Канада идва на фона на нарастващо напрежение в трансатлантическите отношения и след серия изявления на президента Доналд Тръмп, които разклатиха традиционните съюзи на Вашингтон.

„Разчитали сме твърде много на географията си и на други, за да ни защитават. Това създаде уязвимости, които вече не можем да си позволим, и зависимости, които вече не можем да поддържаме“, заяви Карни.

Според него Канада не е направила достатъчно, за да гарантира собствената си сигурност в един все по-опасен свят, а досегашният модел на силна опора върху американската отбрана вече не е устойчив.

Разрив във възгледите

Карни се утвърди като един от най-видимите международни критици на администрацията на Тръмп. По време на последния Световен икономически форум той заяви, че американският президент е предизвикал „разрив“ в глобалния ред, основан на правила.

След представянето на новия отбранителен план канадският премиер сам насочи вниманието към речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Канадският национализъм е граждански национализъм“, подчерта Карни, като добави, че задачата на Отава е да защитава правата на всички хора в една голяма и разнообразна държава.

Той предупреди, че водещият дипломат на Тръмп е говорил за стремежа на Вашингтон да защитава „християнския национализъм“, което според него очертава нарастваща разлика между американските и канадските ценности.

„Има съперничество между канадския национализъм и други форми на национализъм“, добави Карни на френски език.

В Мюнхен Марко Рубио заяви, че „западната цивилизация“ се определя от „християнската вяра, култура, наследство, език, произход и жертвите на нашите предци“.

Новата стратегия на Отава има за цел не само модернизация на въоръжените сили, но и развитие на собствен отбранителен индустриален капацитет, който да намали зависимостта от американски технологии и доставки.