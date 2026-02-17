Министерският съвет се събира на редовно заседание

Министерският съвет се събира на заседание. Сред заложените в предварителния дневен ред точки е одобряване на финансиране на Министерството на външните работи за 2026 година.

- Реклама -

Междувременно наближава крайният срок, в който номинираният за служебен премиер Андрей Гюров трябва да представи състав на кабинет пред президента Илияна Йотова.

Ако всичко е наред, до края на седмицата България ще има 106-то правителство, а държавният глава ще издаде указ за провеждане на избори на 19 април. Така днешното заседание на кабинета „Желязков” може да се окаже последното преди смяната на властта.