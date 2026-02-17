НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Министерският съвет се събира на редовно заседание

          Сред заложените в предварителния дневен ред точки е одобряване на финансиране на Министерството на външните работи за 2026 година

          17 февруари 2026 | 09:07 320
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Министерският съвет се събира на заседание. Сред заложените в предварителния дневен ред точки е одобряване на финансиране на Министерството на външните работи за 2026 година.

          - Реклама -
            
            

          Междувременно наближава крайният срок, в който номинираният за служебен премиер Андрей Гюров трябва да представи състав на кабинет пред президента Илияна Йотова.

          Ако всичко е наред, до края на седмицата България ще има 106-то правителство, а държавният глава ще издаде указ за провеждане на избори на 19 април. Така днешното заседание на кабинета „Желязков” може да се окаже последното преди смяната на властта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Жител на с. Българи разказа за Калушев, виждал е жена и дете в къщата

          Росица Николаева -
          Стоянов твърди, че колите са високопроходими, високооборудвани
          Правосъдие

          Бащата на Валери Андреев подкрепя показанията му по случая „Калушев“ и разкрива данни за финансови трансфери към групата

          Красимир Попов -
          Разследването обхваща твърдения за финансови трансфери, манипулации и предполагаеми престъпления срещу непълнолетен, докато институциите продължават проверките по случая
          Крими

          Петима задържани за палежа на дома на кмета на Бистрица

          Красимир Попов -
          Специализирана акция на полицията разкри използван мотоциклет и маршрут на извършителите, разследването е под надзора на Софийската районна прокуратура.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions