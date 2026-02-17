Мирослав Пашов: Театрите спираме, нямаме пари заради липсата на държавен бюджет

„Театрите ще спрат да работят поради липса на пари. Към момента те получават само заплати и няма финансиране за материали за новите постановки, които се репетират от ноември 2025 г.“ Това обясни в директорът на Театър „Българска армия“ Мирослав Пашов в интервю пред БНР.

- Реклама -

„Ще предприемем определени действия и ще дадем пресконференция, защото не става въпрос за по-високи заплати, а за работата в сектора, какво се случва в сектора. Театрите спираме, няма пари„, каза Мирослав Пашов.

И обясни, че пари няма, защото те са 1/12 от бюджета за 2025, тъй като през 2026 г. няма приет държавен бюджет, а методиката, по която се определя държавната субсидия не е достатъчна .

„За съжаление ние сме второстепенни разпоредители на бюджета, нямаме самостоятелни сметки, за да теглим колкото и когато поискаме. Всичко като фактури подаваме към Министерство на културата да ни го потвърждава. От месеци не е потвърждавано. Всичко, което искаме да купим платове за нови заглавия„, разясни проблемът директорът на Театър „Българска армия“.

И призна, че имат имейл от хотел в провинцията, където не са плащали повече от 2 месеца.

„Ние се намираме в зимен период, говори се за вируси и проблеми. Не можем да закупим хигиенни материали. Фирмите, които ни обслужват казват, „платете си старите, тогава ще донесем нови“. На вечер в театъра събираме по 600 човека. Ако не се хигиенизира, какво става? Не е само въпроса дали може да идем на турне, не можем да си платим горивата, хотелите, дневните на хората си, не се изплащат хонорарите“, каза Мирослав Пашов.

„Искаме да се направи нова методика“, заяви той и посочи в ситуацията на „Българска армия“ са софийските театри и тези в големите градове като Варна, Бургас, Пловдив, Русе.