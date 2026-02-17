Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и британският посланик Натаниел Копси посетиха ГКПП „Калотина“, за да се запознаят с приложението на системата за влизане и излизане от ЕС на сухопътна граница. Това съобщиха от МВР.

На място е демонстрирана регистрацията на граждани на трети страни, която се извършва при първоначално влизане в съюза. От ведомството уточняват, че заради очаквания интензивен трафик през летния сезон, на граничния пункт ще функционират всички работни места.

Директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов отчете 70% спад на миграционния натиск. По думите му компенсаторните мерки и сътрудничеството по вътрешните граници засилват противодействието срещу организираните престъпни групи и каналджийството.

Продължава назначаването на нови служители и се търсят възможности за изграждане на модерни тренировъчни центрове.

Посланик Копси даде висока оценка за двустранното сътрудничество и резултатите на България в граничната сигурност. Той допълни, че получената информация ще бъде предоставена на британските граждани.

Министър Митов заяви, че независимо от очакваните политически промени, партньорството трябва да продължи да се надгражда.