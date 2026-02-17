Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са потвърдили катастрофална ситуация в подразделенията, блокирани близо до Купянск-Узловой в Харковска област, според данни от радиоприхващане, публикувани от руското Министерство на отбраната. ТАСС е събрала основната налична до момента информация.

Ситуация във ВСУ

Редуващите се дъждове и минусови температури на Купянско направление са се превърнали в „леден ад“ за ВСУ, като военнослужещите са принудени да нощуват в открити окопи, съобщава руското Министерство на отбраната.

Според министерството, катастрофална ситуация се е развила в подразделенията на 1-ва бригада специални части на Националната гвардия на Украйна и 43-та механизирана бригада, блокирани на източния бряг на река Оскол южно от село Купянск-Узловой.

Очакваното понижение на нощните температури при Купянск ще влоши ситуацията за украинските подразделения, блокирани на източния бряг на река Оскол, отбеляза руското Министерство на отбраната.

Действия на командването на украинските бригади

Подразделения на ВСУ са станали заложници на съобщенията за „победа“ в Купянск, което им пречи да се изтеглят от позициите си, твърди руското Министерство на отбраната.

Украинското командване принуждава войници да изваждат вода от наводнените землянки близо до Купянск-Узловой, според радиопрехващания, публикувани от министерството.

В продължение на седмица командването на ВСУ отказва разрешение на войниците да се изтеглят от позициите си, заплашвайки ги с екзекуция за неподчинение на заповеди. Това беше съобщено във видео, предоставено от руското Министерство на отбраната от Дмитрий Кушнеренко, украински военнослужещ, пленен от руските въоръжени сили близо до Купянск-Узловой.

Той също така съобщи, че силни студове са довели до замръзване на водата на изходите на убежищата на украинските въоръжени сили близо до Купянск-Узловой, което е попречило на украинските войници да излязат и те са премръзнали до смърт.

Загуби на ВСУ

До 30% от състава на ВСУ в района на Купянск са извън строя поради измръзване и евакуацията им в тила е невъзможна, съобщи руското Министерство на отбраната, позовавайки се на радиопрехванати съобщения и разкази на пленници.