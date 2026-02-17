МВР разпита групата с АТВ-та до Петрохан

Полицията е разпитала група мъже, които са се возили с АТВ-та до злополучната хижа Петрохан. Това съобщава Медиапул, позовавйки се на документи от разследването. Според медията става дума за 12 души.

Първи за АТВ-та съобщава Деян Илиев – сочен за един от най-близките хора до Ивайло Калушев.

Оказва се, че тези мъже били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така стават общо 12 човека.

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже, уточнява „Медиапул“.