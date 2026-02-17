НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба

          17 февруари 2026 | 14:17 1430
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на февруари, пет политически формации биха били сигурни за влизане в Народното събрание, а още две имат реални шансове да преминат бариерата, показва проучване на социологическата агенция „Мяра“.

          Според данните декларативната подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, се разпределя по следния начин:

          • формация на Румен Радев – 33,3%
          • ГЕРБ–СДС – 18,9%
          • ПП–ДБ – 12,7%
          • ДПС–НН – 10,7%
          • „Възраждане“ – 6,8%

          Близо до парламентарната бариера остават:

          • МЕЧ – 3,9%
          • БСП – 3,7%

          Следват:

          • „Величие“ – 2,3%
          • ИТН – 2,1%
          • АПС – 1,9%

          Останалите гласове се разпределят между по-малки политически формации.

          Проучването отчита и очаквана избирателна активност от 51,5%, което означава, че при подобен сценарий до урните могат да отидат около три милиона избиратели. Около 1,5% от заявилите участие планират да гласуват с опцията „Не подкрепям никого“.

          От агенцията уточняват, че резултатите не представляват прогноза за изборен резултат, а моментна картина.

          „Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП“, коментират от „Мяра“.

          Изследването е част от редовната програма на агенцията и е проведено между 9 и 15 февруари 2026 г. чрез интервюта „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани. Максималната статистическа грешка е ±3,5% при 50% дялове, като 1% от извадката се равнява на приблизително 54 000 души.

          Проучване по време на „Петрохан“ на „Маркет линкс“: Партия на Радев повежда с 25,6%, четири формации изпадат Проучване по време на „Петрохан“ на „Маркет линкс“: Партия на Радев повежда с 25,6%, четири формации изпадат
