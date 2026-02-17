„Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба

Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на февруари, пет политически формации биха били сигурни за влизане в Народното събрание, а още две имат реални шансове да преминат бариерата, показва проучване на социологическата агенция „Мяра“.
Според данните декларативната подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, се разпределя по следния начин:
- формация на Румен Радев – 33,3%
- ГЕРБ–СДС – 18,9%
- ПП–ДБ – 12,7%
- ДПС–НН – 10,7%
- „Възраждане“ – 6,8%
Близо до парламентарната бариера остават:
- МЕЧ – 3,9%
- БСП – 3,7%
Следват:
- „Величие“ – 2,3%
- ИТН – 2,1%
- АПС – 1,9%
Останалите гласове се разпределят между по-малки политически формации.
Проучването отчита и очаквана избирателна активност от 51,5%, което означава, че при подобен сценарий до урните могат да отидат около три милиона избиратели. Около 1,5% от заявилите участие планират да гласуват с опцията „Не подкрепям никого“.
От агенцията уточняват, че резултатите не представляват прогноза за изборен резултат, а моментна картина.
Изследването е част от редовната програма на агенцията и е проведено между 9 и 15 февруари 2026 г. чрез интервюта „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани. Максималната статистическа грешка е ±3,5% при 50% дялове, като 1% от извадката се равнява на приблизително 54 000 души.