„Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба

Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на февруари, пет политически формации биха били сигурни за влизане в Народното събрание, а още две имат реални шансове да преминат бариерата, показва проучване на социологическата агенция „Мяра“.

- Реклама -

Според данните декларативната подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, се разпределя по следния начин:

формация на Румен Радев – 33,3%

ГЕРБ–СДС – 18,9%

ПП–ДБ – 12,7%

ДПС–НН – 10,7%

„Възраждане“ – 6,8%

Близо до парламентарната бариера остават:

МЕЧ – 3,9%

БСП – 3,7%

Следват:

„Величие“ – 2,3%

ИТН – 2,1%

АПС – 1,9%

Останалите гласове се разпределят между по-малки политически формации.

Проучването отчита и очаквана избирателна активност от 51,5%, което означава, че при подобен сценарий до урните могат да отидат около три милиона избиратели. Около 1,5% от заявилите участие планират да гласуват с опцията „Не подкрепям никого“.

От агенцията уточняват, че резултатите не представляват прогноза за изборен резултат, а моментна картина.

„Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП“, коментират от „Мяра“.

Изследването е част от редовната програма на агенцията и е проведено между 9 и 15 февруари 2026 г. чрез интервюта „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани. Максималната статистическа грешка е ±3,5% при 50% дялове, като 1% от извадката се равнява на приблизително 54 000 души.