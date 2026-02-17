Началникът на пожарната бе разпитан по случая със смъртоносния пожар в Кран Монтана

Местният началник на пожарната в швейцарския ски курорт Кран Монтана беше разпитан за първи път от следователите във връзка с пожара, който в новогодишната нощ отне живота на 41 души.

- Реклама -

Дейвид Вокат се яви в централната полицейска станция в град Сион, където беше разпитан като свидетел. Той бе забелязан в сградата заедно с адвоката си, който отказа коментар пред журналистите по време на кратка пауза в процедурата.

Освен загиналите – повечето от които тийнейджъри – още 115 души бяха ранени, когато пламъците обхванаха долния етаж на бара Le Constellation в ранните часове на 1 януари, предаде АФП.

Според прокуратурата пожарът е започнал, след като бутилки шампанско с прикрепени фойерверки са били вдигнати твърде близо до тавана. Това е довело до възпламеняване на звукоизолационната пяна в помещението.

Общественото недоволство се насочи към община Кран Монтана, след като на 6 януари стана ясно, че задължителната годишна проверка за безопасност не е извършвана от 2019 г.

Допълнително напрежение предизвика разкритие на швейцарската обществена телевизия RTS от 15 февруари, според което одит от 2023 г. е установил сериозни пропуски в пожарната безопасност на общината.

„Изненадан съм, че този доклад се публикува едва месец и половина след началото на събитията, особено след като общината ни каза, че сътрудничи на правосъдието, за да разкрие истината. За съжаление, виждам, че това не е така. Имахме големи очаквания и винаги оставахме разочаровани“, заяви пред АФП адвокатът на две от жертвите Ален Висколо.

Разследването продължава, като вниманието е насочено към евентуална административна отговорност и пропуски в контрола, които биха могли да са допринесли за една от най-тежките трагедии в Швейцария през последните години.