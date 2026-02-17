НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Началникът на пожарната бе разпитан по случая със смъртоносния пожар в Кран Монтана

          Разследването се фокусира върху пропуски в контрола и неизвършени проверки за безопасност в бара, където загинаха 41 души

          17 февруари 2026 | 03:05 60
          Дейвид Вокат е командир на пожарната. Снимка: KEYSTONE / Jean-Christophe Bott
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Местният началник на пожарната в швейцарския ски курорт Кран Монтана беше разпитан за първи път от следователите във връзка с пожара, който в новогодишната нощ отне живота на 41 души.

          - Реклама -
            
            

          Дейвид Вокат се яви в централната полицейска станция в град Сион, където беше разпитан като свидетел. Той бе забелязан в сградата заедно с адвоката си, който отказа коментар пред журналистите по време на кратка пауза в процедурата.

          Освен загиналите – повечето от които тийнейджъри – още 115 души бяха ранени, когато пламъците обхванаха долния етаж на бара Le Constellation в ранните часове на 1 януари, предаде АФП.

          Според прокуратурата пожарът е започнал, след като бутилки шампанско с прикрепени фойерверки са били вдигнати твърде близо до тавана. Това е довело до възпламеняване на звукоизолационната пяна в помещението.

          Общественото недоволство се насочи към община Кран Монтана, след като на 6 януари стана ясно, че задължителната годишна проверка за безопасност не е извършвана от 2019 г.

          Допълнително напрежение предизвика разкритие на швейцарската обществена телевизия RTS от 15 февруари, според което одит от 2023 г. е установил сериозни пропуски в пожарната безопасност на общината.

          „Изненадан съм, че този доклад се публикува едва месец и половина след началото на събитията, особено след като общината ни каза, че сътрудничи на правосъдието, за да разкрие истината. За съжаление, виждам, че това не е така. Имахме големи очаквания и винаги оставахме разочаровани“, заяви пред АФП адвокатът на две от жертвите Ален Висколо.

          Разследването продължава, като вниманието е насочено към евентуална административна отговорност и пропуски в контрола, които биха могли да са допринесли за една от най-тежките трагедии в Швейцария през последните години.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ изпращат около 100 военни инструктори в Нигерия за обучение и разузнавателна подкрепа

          Красимир Попов -
          Разполагането е по официално искане на Абуджа и е насочено към борбата с джихадистките групировки и вътрешната несигурност
          Политика

          Ирландия предупреди за риск от маргинализиране на по-малките държави в новия формат „E6“

          Красимир Попов -
          Дъблин настоява за по-приобщаващ модел на координация в ЕС, след срещата на шестте най-големи икономики в Брюксел
          Общество

          Сблъсъци и ранени при антиправителствен протест в Нови Сад

          Красимир Попов -
          Напрежение пред Сръбския народен театър по време на церемония за 200-годишнината на Матица сръбска
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions