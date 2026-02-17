НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          НАП алармира за фалшиви имейли, обещаващи данъчни възстановявания

          Институцията предупреждава гражданите да не предоставят лични и банкови данни при съмнителни съобщения

          17 февруари 2026 | 15:47 150
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Националната агенция за приходите (НАП) предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли, които се представят като официални съобщения на институцията и подвеждат гражданите.

          Съобщенията обикновено пристигат със заглавие „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…“, а в текста се твърди, че е приключила проверка на данъчната декларация за 2025 г. и че сума от 859,35 лева очаква да бъде преведена по сметката на получателя.

          В писмата се настоява получателят да потвърди банковите си данни, като се описват конкретни стъпки и срокове за получаване на средствата, което изисква въвеждане на лична и финансова информация.

          От НАП подчертават, че институцията не изпраща имейли с искане за потвърждаване на банкови сметки или лични данни, а подобни съобщения представляват фишинг атаки, насочени към кражба на чувствителна информация като банкови данни, потребителски имена и пароли.

          От агенцията напомнят, че гражданите трябва да бъдат внимателни и да следват няколко основни правила за защита:

          ► Да не въвеждат лични и банкови данни в съмнителни имейли;

          ► Да проверяват информацията за данъчни възстановявания единствено чрез официалния сайт на НАП;

          ► При получаване на подобно съобщение да го изтрият незабавно;

          ► Да проверяват източника на всяко съобщение, което изисква предоставяне на чувствителни данни, тъй като фишинг атаките стават все по-сложни.

