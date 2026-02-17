Немски съдия ще решава съдбата на Лудогорец и Ференцварош

УЕФА определи съдийските назначения за първите срещи от плейофите в Лига Европа, като двубоят между Лудогорец и Ференцварош ще бъде поверен на германския арбитър Тобиас Щилер.

Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Ласе Козловски и Марк Борш, а четвърти съдия е Матиас Йоленбек. За системата ВАР също ще отговаря германски екип – Сьорен Щъркс и Йохан Пфайфер.

Щилер вече е свирил веднъж на българския шампион. През сезон 2021/22 той ръководи срещата на Лудогорец срещу Мидтиланд, завършила 0:0 в груповата фаза на турнира.

Германецът е бил главен съдия и на двубоя между Черно море и Динамо Минск (1:1) в квалификациите на надпреварата през 2015 година.