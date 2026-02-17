Като атакува морски кораби под руски флаг, Западът иска да парализира външната търговия на Русия. Това мнение изрази в интервю пед aif.ru Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Морската колегия.

„Тези по същество пиратски атаки срещу руската морска търговия показват, че западните противници са решили да нанесат удар по един от най-важните сектори на руската икономика – външната търговия – и искат да я парализират“, заяви той, коментирайки ескалиращата ситуация в океаните и конфискациите на кораби под руски флаг, превозващи руски товари.

На руския президент Владимир Путин скоро ще бъде представена евизирана програма за корабостроене на руския флот до 2050 г., която ще включва изисквания за строителство на кораби за защита на търговски кораби от западно пиратство, отбеляза Патрушев.

Внушителните сили на руския флот трябва постоянно да защитават руските търговски кораби от западни атаки.

„В тази връзка включваме съответните изисквания за развитие на флота в ревизираната програма за корабостроене на флота до 2050 г., която в момента се финализира и скоро ще бъде представена на президента, който вече одобри новата Стратегия за развитие на флота и програмата за корабостроене на ФСБ“, каза Патрушев.