Учени създадоха триизмерен модел на земната кора под Мраморно море, който показва как структурата на скалите може да предизвика силни трусове по протежението на сеизмичната зона в региона. Изследването цели да подобри прогнозирането на земетресения в близост до Истанбул чрез детайлен анализ на механиката на разломите.

Екипът е ръководен от д-р Ясуо Огава от Института по науки в Токио и д-р Тулай Кая-Екен от университета Богазичи в Турция. Резултатите от тяхната работа са публикувани в списание Geology и цитирани от специализираното издание Scitechdaily.

Турция се намира в зона на взаимодействие между три тектонични плочи – Евразийската, Арабската и Африканската. След разрушителното земетресение в Ерзинджан през 1939 г., отнело живота на над 30 000 души, сеизмолозите наблюдават тенденция големите трусове да се изместват поетапно на запад по протежение на Северноанадолския разлом.

Експертите насочват вниманието си към Мраморно море, тъй като този конкретен участък не е пораждал голямо земетресение от над 250 години. Липсата на освобождаване на енергия за такъв дълъг период поражда опасения за натрупано значително сеизмично напрежение. Досега детайлната структура под морското дъно оставаше неясна, което затрудняваше оценката на риска.

За съставянето на картата изследователите са използвали магнитотелурични данни от над 20 станции. Уредите отчитат промените в електрическите и магнитните полета на Земята, предизвикани от дълбоките подземни структури. Чрез метода на триизмерната инверсия екипът е възстановил модел на електрическото съпротивление до десетки километри дълбочина.

Анализът разкрива сложна система от зони с различно съпротивление. Д-р Огава обясни, че наблюдаваните аномалии с висока устойчивост индикират местата на натрупване на напрежение, което дава по-ясна представа за процесите в тази критична област.