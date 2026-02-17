НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
          Нов пропускателен режим влиза в сила в „Пирогов“

          Достъпът до болницата ще се осъществява само през определени входове за служители, пациенти и посетители

          17 февруари 2026 | 14:18 150
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД се въвежда регламентиран пропускателен режим, който ще важи за служители, пациенти, придружители, посетители и всички трети лица, посещаващи лечебното заведение.

          Съгласно новата организация, влизането в сградите на болницата ще става само през определени служебни входове. Те се намират откъм бул. „Пенчо Славейков“, между аварийното стълбище на Централния корпус, високото тяло на болницата и Детската противошокова зала, както и откъм локалното платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ и от страната на ул. „Шандор Петьофи“.

          Състоянието на 15-годишното момиче в „Пирогов” е стабилизирано, но остава критично Състоянието на 15-годишното момиче в „Пирогов” е стабилизирано, но остава критично

          За пациентите, транспортирани с екипи на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или с линейки на други лечебни заведения, достъпът до Мултипрофилното спешно отделение (МСО) ще се осъществява единствено през централния вход на болницата, разположен откъм бул. „Пенчо Славейков“.

          Отделно е регламентиран и достъпът за пациенти под 18 години, както и за техните придружители. Те ще влизат в лечебното заведение през входа на МСО – деца, който също се намира откъм бул. „Пенчо Славейков“.

          При влизане в сградите или на територията на болницата гражданите могат да бъдат задължени да удостоверят самоличността си при необходимост.

          Ледена София прати над 140 души в „Пирогов“ за денонощие Ледена София прати над 140 души в „Пирогов“ за денонощие

          Предвидено е при извънредни ситуации, включително при епидемии, аварии, бедствия или други инциденти, пропускателният режим временно да бъде променян или реорганизиран според обстановката.

