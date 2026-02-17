NYP: Русия понася колосални загуби след загубата на Starlink

С блокирането на неоторизирани терминали на Starlink, загубите на военен персонал на Русия са достигнали най-високото си ниво от пълномащабното нахлуване, предполагат от New York Post, позовавайки се на служители на американското и украинското разузнаване.

Изданието отбелязва, че на 1 февруари SpaceX е блокирала неоторизирани терминали на Starlink, след като са били засечени на руски дронове. Това е намалило интензивността на руските щурмови операции.

„В рамките на три до четири дни след спирането, те [руснаците] всъщност намалиха щурмовите си операции“, потвърди лейтенант Денис Ярославски, командир на специално разузнавателно звено на украинските въоръжени сили.

Друг военнослужещ, командир на звено от 3-ти армейски корпус на ВСУ, с позивна „Джаки“, заяви, че дори преди блокирането на Starlink, съотношението на жертвите в някои сектори на фронта е достигало 20 руски войници на всеки украинец. Според него в редовните части това съотношение е било 5:1 или 8:1, а след ограничаването на достъпа до Starlink може да се е повишило до 13:1.

Според анализатори, пише NYP, всяко отслабване на бойните способности на Русия може да наклони везните в полза на Украйна.

Отбелязва се, че спирането на Starlink е повлияло и на комуникационните системи и бойните методи на руската армия, засягайки най-основните инструменти, необходими за война.

„Сигурен съм, че руснаците имат [алтернативни варианти], но е необходимо време, за да бъдат напълно приложени, а това ще отнеме поне четири до шест месеца“, казва Ярославски.

Например, пише изданието, активността на руското звено за дронове „Рубикон“ рязко е намаляла, откакто бяха наложени ограниченията. Това звено използва Starlink, за да увеличи обхвата на своите ударни дронове и да координира атаки дълбоко зад украинските линии, давайки на Москва технологично предимство в ключови райони на фронта.

Както отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW), „Рубикон“ обикновено публикува подробности за ударите си в Telegram, но след спирането на Starlink тази практика е престанала, което означава, че решението на SpaceX се е отразило негативно на ударната кампания на руското звено.