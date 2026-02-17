НА ЖИВО
          ОБРАТ! Не Бербатов ще бъде спортен министър, завръща се бивш автомобилист

          17 февруари 2026 | 16:45 2430
          Снимка: Фейсбук
          Новият министър на младежта и спорта най-вероятно ще се казва Димитър, но няма да бъде Димитър Бербатов. Според информация на Sportal.bg фаворит за поста в служебното правителство на Андрей Гюров е известният автомобилист Димитър Илиев.

          50-годишният софиянец вече има опит в управлението на спорта, след като оглавяваше Министерството на младежта и спорта в редовното правителство на Николай Денков.

          И Бербатов изплува като вариант за служебния кабинет И Бербатов изплува като вариант за служебния кабинет

          По-рано през деня се появиха информации, че бившият голмайстор на „Манчестър Юнайтед“ Димитър Бербатов е сред основните кандидати за поста, но според последните данни изборът се насочва към Илиев.

          Очаква се утре по обед номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров да представи пред президента Илияна Йотова окончателния състав на кабинета си. Ако информацията се потвърди, Илиев ще наследи на поста Иван Пешев, който заемаше длъжността в досегашния кабинет.

