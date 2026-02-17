НА ЖИВО
          Правосъдие

          Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста

          Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието

          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          65-годишният Георги Александров, обвиняем по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, остава в ареста, след като Окръжният съд в Плевен отказа да уважи молбата му за изменение на мярката за неотклонение. 

          Адвокатите на Александров поискаха постоянният му арест да бъде изменен в по-лека мярка за неотклонение. Според съдебния състав обаче няма основания за това и не е отпаднала опасността Александров да се укрие, ако не е в ареста. 

          Освен това делото се развива в разумни срокове и редовното явяване на Георги Александров в съдебните заседания се дължи на това, че е задържан под стража, предава БНТ за мотивите на съда. 

          В понеделник Николай Попов, баща на момичето, който стана активист срещу „войната по пътищата“ и оглави гражданско недоволство срещу несправедливите присъди за виновниците за смърт на пътя, съобщи, че липсват снимки, по които е изготвена експертизата по делото “Сияна”.

          До момента по делото са разпитани свидетели и вещи лица, изготвили психологопсихиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

          Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“. 

