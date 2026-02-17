Офис на „Величие“ в София с разбито стъкло, партията твърди за заплахи

Офис на партия „Величие“ в София осъмна със счупено стъкло на входната врата. От формацията на Ивелин Михайлов заявиха, че през последните седмици получават непрестанни заплахи и не изключват връзка между инцидента и други скорошни случаи, включително палежа на автомобила на кмета на Бистрица. Новината беше съобщена от БНТ.

По информация на представители на партията стъклото е било счупено през нощта, без да се задейства алармата. Служители на офиса са установили щетите сутринта.

„Като насреща се виждаше, че една от картините, които са в офиса, е паднала по лице. И действително установихме, че е хвърлен голям камък в офиса“, заяви Радослав Иванов от „Величие“.

На място са пристигнали представители на охранителната фирма и полиция. Камъкът е иззет като веществено доказателство. По случая е започнала проверка.

От партията допускат, че случилото се може да е свързано с техни сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в района на Бистрица.

„Симпатизанти на „Величие“ откриха, че има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Бистрица, включително и в реката, която е в близост, което доведе до нови скандали. Мога да кажа, че виждат хората, които са от подземния свят, които ги извършват тези неща, врагове в наше лице. Аз също съм заплашван, Ивелин Михайлов е заплашван, нашите близки са заплашвани“, допълни Иванов.

Разследващите събират записи от охранителни камери в района, за да установят извършителя на посегателството. Към момента няма официална информация за задържани лица.