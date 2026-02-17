НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          „Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 г. е днес

          17 февруари 2026 | 13:21
          Първото слънчево затъмнение за 2026 година настъпва днес, 17 февруари. То е пръстеновидно – феномен, известен като „огнен пръстен“, при който Луната закрива центъра на Слънцето и оставя видим сияещ кръг по периферията. Пълната фаза на явлението ще бъде най-ясно видима над Антарктида.

          Наблюдателите в други части на света ще видят само частично затъмнение. То ще обхване райони на Южна Америка, основно в Чили и Аржентина, както и територии в Югоизточна Африка, включително Мадагаскар, Лесото и Република Южна Африка.

          Явлението настъпва при подреждане на Слънцето, Луната и Земята в една линия. При пръстеновидния тип земният спътник се намира в по-отдалечена точка от орбитата си. Поради това Луната изглежда визуално по-малка и не успява да покрие напълно слънчевия диск.

          Експертите предупреждават, че директното наблюдение на Слънцето без защита крие сериозни рискове за зрението дори по време на затъмнение. За безопасно проследяване на феномена са необходими сертифицирани предпазни очила, които блокират ултравиолетовата радиация. Обикновените слънчеви очила не осигуряват нужната защита.

          Следващото значимо астрономическо събитие се очаква през август, когато ще настъпи пълно слънчево затъмнение. Тогава пълната фаза ще бъде видима от Гренландия, Исландия, Испания, Русия и Португалия, а частично затъмнение ще се наблюдава в други части на Европа, Африка и Северна Америка.

