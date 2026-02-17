Орбан: Унгария помага на САЩ да разберат по-добре ситуацията в Централна Европа и войната в Украйна

Унгария помага на САЩ да разберат по-добре ситуацията в Централна Европа и войната в Украйна, за да улесни мирното разрешаване, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, коментирайки посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Будапеща във Facebook.

„Полезно ли беше за САЩ? Мисля, че да. Наистина интересното е дали успяхме да им помогнем. Тъй като Америка е далеч, Централна Европа е сложна, трудна за разбиране и оттам те виждат войната от съвсем различна перспектива. И точно там се опитвам да им помогна, на американците. Опитвам се да им дам различна перспектива – по-непосредствена, по-широка, по-историческа, по-задълбочена – за да могат да направят правилния избор при мирно разрешаване“, заяви Орбан.