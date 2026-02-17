НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Европа

          Орбан: Унгария помага на САЩ да разберат по-добре ситуацията в Централна Европа и войната в Украйна

          17 февруари 2026 | 14:05
          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Унгария помага на САЩ да разберат по-добре ситуацията в Централна Европа и войната в Украйна, за да улесни мирното разрешаване, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, коментирайки посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Будапеща във Facebook.

          „Полезно ли беше за САЩ? Мисля, че да. Наистина интересното е дали успяхме да им помогнем. Тъй като Америка е далеч, Централна Европа е сложна, трудна за разбиране и оттам те виждат войната от съвсем различна перспектива. И точно там се опитвам да им помогна, на американците. Опитвам се да им дам различна перспектива – по-непосредствена, по-широка, по-историческа, по-задълбочена – за да могат да направят правилния избор при мирно разрешаване“, заяви Орбан.

          ИТ

          Нов 3D модел на разлома под Мраморно море разкрива зони на натрупване на напрежение

          Михаил Георгиев -
          3D модел под Мраморно море показва повишен риск от земетресение край Истанбул.
          Европа

          FT: Полша готви иск за репарации към Русия

          Христо Иванов -
          През 2022 г. Полша поиска 6,2 трилиона злоти от Германия като репарации за щети от ВСВ, но Берлин отказа да обсъжда въпроса.
          Правосъдие

          Началникът на пожарната бе разпитан по случая със смъртоносния пожар в Кран Монтана

          Красимир Попов -
          Разследването се фокусира върху пропуски в контрола и неизвършени проверки за безопасност в бара, където загинаха 41 души
