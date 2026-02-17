НА ЖИВО
          Още една от най-големите футболни легенди на България се бори за живота си

          Легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България Георги Велинов е в тежко състояние и е настанен във Военномедицинска академия, съобщават колегите от Sportal. Така се потвърждават спекулациите за влошеното му здравословно състояние, които циркулираха през последните дни.

          По време на съботния мач между ЦСКА и ЦСКА 1948, спечелен от „червените“ с 2:0 в Бистрица, феновете на отбора на няколко пъти скандираха „Джони Велинов!“, изразявайки своята подкрепа към клубната легенда и неговото семейство.

          През последните години Велинов води тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

          В края на 2025 година той се появи публично при откриването на клубния магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ в София, заедно с друга легенда на клуба – Димитър Пенев, а малко след това присъства и на традиционния коледен банкет на ветераните на отбора.

          Георги Велинов е шесткратен шампион на България с ЦСКА, четирикратен носител на Купата на страната и Футболист №1 на България за 1981 година. Той е част от великия тим на „червените“, достигнал полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони през 1982 година.

          Футболната общественост у нас продължава да изразява подкрепа към един от най-обичаните вратари в историята на българския футбол.

