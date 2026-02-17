НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Правосъдие

          Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)

          17 февруари 2026 | 15:00 3772
          Снимка: Facebook
          Писмо на Антикорупционния фонд (АКФ), изпратено до вътрешния министър Калин Стоянов през август 2024 г., поставя въпроси за възможен институционален натиск във връзка с проверки срещу сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързано с Ивайло Калушев. Това става ясно от документ, предоставен на сайта „Гласове“ от източници в разследващите органи.

          Става дума за заявление за достъп до обществена информация, изпратено на 16 август 2024 г. и подписано от изпълнителния директор на фондацията Бойко Станкушев. В него се отправят въпроси за подадени сигнали, проверки и преписки срещу сдружението и негови членове.

          В писмото АКФ предупреждава за възможен риск от злоупотреби и институционален тормоз срещу организацията, като изтъква международното ѝ признание и участие в международни рейнджърски структури. Според източници, запознати със случая, в МВР тази аргументация е била възприета като опит предварително да бъдат представени евентуалните проверки като натиск срещу гражданска организация, при положение че срещу нея вече са постъпвали сигнали.

          Снимка Гласове
          Снимка Гласове

          Сигнали и проверки срещу структурата

          По това време срещу сдружението вече са били подавани редица сигнали от граждани и институции, включително за предполагаеми нарушения, свързани с устройството на територията и дейности в защитени природни зони.

          Паралелно с това през годините са се появявали и свидетелски показания и данни от проверки относно отношенията на Калушев с непълнолетни лица от неговото обкръжение. Посочват се случаи на съжителство с непълнолетни, без това автоматично да означава извършено престъпление. Част от тези обстоятелства фигурират и в изтекла през 2024 г. справка на ДАНС, публикувана от разследващия сайт BIRD, чието съдържание не е било официално отречено.

          Най-ранният публично известен случай е от 2011 г., когато 15-годишно момче заживява при Калушев с разрешението на родителите си. По-късно същото лице подава сигнал за сексуална експлоатация, включително пред ГДБОП през 2022 г., но преписката е прекратена без образуване на разследване. Данни за други непълнолетни, пребивавали в обкръжението му, се появяват и през следващите години, като по част от случаите също са извършвани проверки без последващи обвинения.

          През 2024 г. е подаден и сигнал от близки на осемгодишно дете, пребивавало в средата около хижа „Петрохан“, съдържащ притеснения за условията на престой. Впоследствие този сигнал е бил оттеглен.

          Поставени въпроси към МВР

          В заявлението си АКФ настоява МВР да предостави информация дали са подавани сигнали срещу сдружението и негови членове, какви действия са предприети по тях и дали други институции са възлагали проверки, позовавайки се на наличието на надделяващ обществен интерес.

          Писмото е адресирано до тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов и е датирано от 16 август 2024 г.

          Антикорупционният фонд е неправителствена организация, създадена през 2013 г., която работи в сферата на разследванията, анализа и инициативите, свързани с борбата с корупцията, върховенството на закона и публичната отчетност. Организацията се ръководи от журналиста Бойко Станкушев, а сред експертите ѝ са бившият прокурор Андрей Янкулов и разследващият журналист Николай Стайков.

