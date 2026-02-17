НА ЖИВО
          От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова

          17 февруари 2026 | 10:47
          Снимка: БГНЕС
          На 18 февруари, сряда, от 12:00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

          Срещата е част от конституционната процедура по съставяне на служебно правителство, след като на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен премиер и му възложи да предложи състав на кабинет.

          Тогава държавният глава връчи мандат на Гюров за формиране на служебно правителство, а той заяви, че ще подходи към задачата „с отговорност и разум“.

          Сред спряганите имена през седмицата бяха адвокат Андрей Янкулов за правосъден министър, Иван Христанов – за земеделски, Бойко Рашков и Иван Демерджиев – за вътрешен, Надежда Нейнски и Гергана Паси – за външен, Бойко Ноев – за военен, Даниела Везиева – за икономически, Юлиян Попов – за министър на околната среда и водите. Появи се версия, че Борислав Гуцанов ще запази поста си в социалното министерство.

