От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова

На 18 февруари, сряда, от 12:00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

- Реклама -

Срещата е част от конституционната процедура по съставяне на служебно правителство, след като на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен премиер и му възложи да предложи състав на кабинет.

Тогава държавният глава връчи мандат на Гюров за формиране на служебно правителство, а той заяви, че ще подходи към задачата „с отговорност и разум“.

Сред спряганите имена през седмицата бяха адвокат Андрей Янкулов за правосъден министър, Иван Христанов – за земеделски, Бойко Рашков и Иван Демерджиев – за вътрешен, Надежда Нейнски и Гергана Паси – за външен, Бойко Ноев – за военен, Даниела Везиева – за икономически, Юлиян Попов – за министър на околната среда и водите. Появи се версия, че Борислав Гуцанов ще запази поста си в социалното министерство.