Отново пожар на паркинг в Костинброд, три автобуса са напълно изгорели

Три автобуса и влекач са напълно изгорели при пожар, възникнал през нощта на неохраняем служебен паркинг в Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидента е подаден около 2:20 часа, след като огънят е обхванал паркираните превозни средства. Освен напълно унищожените автобуси и тежкотоварен камион, частично са изгорели още един бус и лек автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода от една до осем години за умишлен палеж.

Прокуратурата е уведомена, а разследването по случая продължава.

Случаят напомня за подобен инцидент от ноември миналата година, когато отново в Костинброд изгоряха автобуси и леки автомобили. След тогавашния пожар Общинският съвет проведе извънредно заседание и отпусна 400 000 лева за закупуване на нови автобуси, за да бъде възстановен общественият транспорт.