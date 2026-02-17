НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияКрими

          Отново пожар на паркинг в Костинброд, три автобуса са напълно изгорели

          17 февруари 2026 | 13:18 1040
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Три автобуса и влекач са напълно изгорели при пожар, възникнал през нощта на неохраняем служебен паркинг в Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

          - Реклама -
            
            

          Сигналът за инцидента е подаден около 2:20 часа, след като огънят е обхванал паркираните превозни средства. Освен напълно унищожените автобуси и тежкотоварен камион, частично са изгорели още един бус и лек автомобил.

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода от една до осем години за умишлен палеж.

          Пожар изпепели автобуси и автомобили в базата на „Общински превози“ в Костинброд (СНИМКИ) Пожар изпепели автобуси и автомобили в базата на „Общински превози“ в Костинброд (СНИМКИ)

          Прокуратурата е уведомена, а разследването по случая продължава.

          Случаят напомня за подобен инцидент от ноември миналата година, когато отново в Костинброд изгоряха автобуси и леки автомобили. След тогавашния пожар Общинският съвет проведе извънредно заседание и отпусна 400 000 лева за закупуване на нови автобуси, за да бъде възстановен общественият транспорт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          София планира покупка на 80 нови трамвая с дългосрочна поддръжка

          Десислава Димитрова -
          Столична община стартира процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки.
          Общество

          Нов пропускателен режим влиза в сила в „Пирогов“

          Десислава Димитрова -
          В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД се въвежда регламентиран пропускателен режим, който ще важи за служители, пациенти, придружители, посетители и всички трети лица, посещаващи лечебното заведение.
          Общество

          Проф. Ивайло Христов: Съвременните ни политици да вземат поуки от Левски

          Росица Николаева -
          Левски е третиран като политически деец
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions