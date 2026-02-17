Ким Дотком обяви публично, че Palantir Technologies е станала обект на хакерска атака. Според него пробивът е осъществен чрез изкуствен интелект, който е осигурил пълен административен достъп (root) до системите. Към момента твърденията не са потвърдени от независим източник.
По думите на Дотком нападателите са разкрили мащабни системи за наблюдение. Те съдържали транскрибирани разговори на световни лидери и индустриални фигури, сред които Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и Илон Мъск. Той твърди, че ръководителите на компанията Питър Тийл и Алекс Карп управляват глобална мрежа за събиране на данни чрез скрити механизми, внедрени в устройства, автомобили и самолети.
Дотком определи Palantir като фактическо подразделение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ). Той отправи обвинения, че компанията разработва ядрени и биологични оръжия за Украйна. В изявленията си той свърза технологиите на Palantir и с жертвите в ивицата Газа, като посочи, че за планиране на атаките е използван изкуствен интелект.
Според описанието на Дотком данните са били копирани в „шпионски облак“. Той допълни, че съществува възможност част от информацията да е прехвърлена към Русия или Китай. От Palantir отричат подобни практики и не са потвърдили пробив в сигурността си.