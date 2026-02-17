Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно

„Трябва да имаме умерени очаквания към това служебно правителство. Трябва да се опитаме да излезем от истерията, която цари не само около организацията на изборите, но и около начина, по който функционира българската политика, и да видим като общество дали не можем да започнем да градим от нулата доверието в поне един от инструментите на демокрацията и това е изборите и резултатите от тях“.

- Реклама -

Това заяви пред БНР политологът Христо Панчугов.

„В тази изключително сложна ситуация вероятността да се намерят такива необвързани вече с определени политически формации хора, които да са склонни да приемат позицията, която ще им се предлага, едва ли са изключително много.

Истински бих се изненадал, ако голяма част от хората вече нямат политически биографии или поне не са гравитирали около определени политически сили. Другата предпоставка е свързана с очакванията към тях. ПП-ДБ вече ясно заявиха, че искат правителство, което да е от добрите, т.е. от техните. Ще има огромен натиск върху това служебно правителство да вземе „правилните“ решения.

Ще е от изключително значение, ако това е заявката на премиера – хората, които ще се окажат част от правителството, да могат да отстоят на този публичен натиск, който ще бъде преди всичко политически и по-малко обществен, и наистина да създадат усещането, че не обслужват някакъв конкретен политически интерес и някакъв частен политически дневен ред, а напротив“, коментира той.

Според него българската политика страда от това, че се въведе усещането, че някакви независими експерти биха могли да съществуват. По думите му проблемът не е с политическата принадлежност, а е със заявките, които се правят.

„Към този момент като че ли нито едно служебно правителство не е успяло истински да се държи като независимо и обективно, отдалечено от всички останали политически формации, то няма и нужда„, смята политологът.

Той подчерта, че отговорността за доверието в следващите избори и решенията, които ще се вземат до момента на изборите, е споделена между служебното правителство, ЦИК и всеки един депутат и партия:

„Да се правим, че една единствена институция, един единствен човек или група от хора – в случая служебното правителство, са отговорни за това българските граждани да имат доверие в изборите, е откровено глупаво и най-малкото не отговаря на реалността и на реалните механизми, които имаме като общество“.

Според него очакванията към Гюров са нереалистични, а опозицията ще се фокусира върху това, че правителството е нелегитимно.

Христо Панчугов коментира и последното социологическо проучване на „Маркет линкс“, според което Румен Радев взима първата позиция. Нямаме парламентарно мнозинство, отчете той, но добави:

„Имаме по-интересен факт от това проучване, че за първи път откакто България е член на ЕС, подкрепата за напускане на ЕС се е увеличила двойно. Ние като общество трябва да си дадем ясен отговор на този въпрос – дали ни харесва тази посока. Това, че за порен път привиждаме в един човек възможността да се обговори един нов политически модел, който да промени стагнацията, в която е изпаднала българската политика и да отпуши обществените очаквания, дали това е достатъчно основание този нов политически модел да изглежда по начина, по който изглежда“.

„Ние знаем кой е Румен Радев. Очевидно и българските избиратели знаят. Защо ние го чакаме да се определи сам? Като сложи маската и като пусне дима на сцената, това променя ли същността на този разказ, който ще бъде наложен за новия политически модел?„, попита още политологът.