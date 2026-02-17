Парламентът на Турция търси път за нов мандат на президента Реджеп Тайип Ердоган

Заместник-председателят на турския парламент Бекир Боздаг заяви, че законодателният орган ще предприеме необходимите стъпки преди изтичането на настоящия мандат на президента Реджеп Тайип Ердоган, за да му бъде дадена възможност да се кандидатира отново.

Боздаг, високопоставен представител на Партия на справедливостта и развитието (ПСР), направи изявлението по време на партийна среща в провинция Йозгат. Думите му отразяват активния дебат в управляващите среди за това как 71-годишният държавен глава може да остане на власт и след 2028 г., когато изтича настоящият му мандат и конституцията не допуска нова кандидатура при нормални условия.

„Ако парламентът реши да поднови парламентарните и президентските избори преди изтичането на втория мандат, това е конституционно право на нашия президент да се кандидатира отново и да бъде избран. Това правомощие принадлежи на парламента. Когато той реши да го упражни, никой не може да каже, че това е противоконституционно“, заяви Боздаг.

Турската конституция ограничава президентите до два петгодишни мандата. Настоящата система беше въведена след референдума през 2017 г., когато страната премина от парламентарен към президентски модел на управление. Ердоган в момента е във втория си мандат, който изтича най-късно през май 2028 г.

Член 116 от конституцията обаче предвижда изключение: ако парламентът гласува предсрочни избори по време на втория президентски мандат, се открива нов изборен цикъл и действащият президент има право да се кандидатира отново. За подобно решение са необходими 360 гласа от общо 600 депутати – мнозинство от три пети. ПСР и основният ѝ съюзник, Партия на националистическото действие (ПНД), разполагат с около 321 места – под необходимия праг.

Алтернативен вариант е конституционна поправка, която да премахне или измени ограничението за два мандата. За изпращането ѝ на референдум също са нужни 360 гласа, а за директно приемане – 400. Към момента управляващото мнозинство не разполага с подобна подкрепа.

Лидерът на ПНД Девлет Бахчели още в края на 2023 г. призова за промяна на основния закон, а говорител на ПСР заяви през януари 2025 г., че въпросът е „в дневния ред“. Самият Ердоган нееднократно е казвал, че възнамерява да се оттегли през 2028 г., макар да е правил подобни изявления и преди изборите през 2018 и 2023 г., когато отново се кандидатира.

Проучване на агенция „Метропол“ от ноември показва, че 66% от анкетираните се противопоставят на промяна в конституцията с цел трети мандат.

Ердоган управлява Турция от 2003 г. – първо като министър-председател, а след това като президент, което го прави най-дълго управлявалият лидер в историята на Турската република.