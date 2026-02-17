Паро предупреди: ЦСКА да не подценява следващите мачове

Най-успешният български клубен треньор Аспарух Никодимов коментира пред „Тема Спорт“ актуалните теми около любимия ЦСКА. Паро изрази задоволството си от силния пролетен старт на армейците, говори за конкуренцията между Йоанис Питас и Сантяго Годой на върха на атаката и сподели мнение за скандала, в който се забърка Давид Пастор през миналата седмица.

Сега за ЦСКА предстоят наглед по-леки мачове срещу Славия, Септември, Ботев Враца и Локо София на „Васил Левски“, преди гостуването на Лудогорец в средата на март. Това задължителни 12 точки за отбора ли са преди пътуването до Разград?

– В треньорската си кариера съм научил, че от лекото трябва да се пазиш най-много. Срещу силните отбори футболистите се мобилизират, но когато съперникът изглежда по-преодолим и го подцениш, тогава може да стане гаф. ЦСКА няма право да подценява никой мач предвид изоставането, което има да наваксва и трябва да подходи много отговорно към всеки от тях.

