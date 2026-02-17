НА ЖИВО
          Война

          Пилоти-ветерани от САЩ и Нидерландия на F-16 отразяват атаките на Русия срещу Украйна

          17 февруари 2026 | 08:35
          Украйна създаде ескадрила F-16, съставена от украински, американски и нидерландски пилоти. Те помагат за защитата на небето от руски ракети и дронове. Това съобщи френското разузнавателно издание Intelligence Online. Според журналисти ескадрилата е сформирана през последните седмици при строга секретност, за да експлоатира новите F-16. Подразделението играе ключова роля в защитата на небето над Киевска област, която е постоянно обект на руски удари.

          Ескадрилата включва американски пилоти с богат боен опит в Афганистан. Един от тях наскоро участва в операции в Близкия Изток, след което се присъединява към защитата на Украйна.

          Нидерландия е наела пилоти, обучени в елитни европейски училища за въздушен бой, специализирани в съвременни тактики на прихващане и високотехнологична въздушна война.

          Intelligence Online уточнява: западните ветерани са подписали временни договори с шестмесечни ротации (с възможност за удължаване). Те не заемат официални звания в украинската структура.

          Какви задачи изпълняват пилотите?

          Ескадрилата ежедневно прихваща руски крилати ракети „Калибър“ и Х-101, както и дронове „Геран-5“. F-16 се използват за патрули, включително нощни патрули, за да се увеличи максимално радарното покритие и бързата реакция.

          Основното предимство на западните пилоти е опитът им с високотехнологично оборудване, като например капсулите за насочване и разузнаване Snipe. Системата им позволява да виждат цели на големи разстояния и да проследяват ракети и дронове в тъмнина или облачна покривка. Украинските пилоти усвояват това, но ветераните ускоряват процеса.

          Заслужава да се отбележи, че едва през 2023 г. украинските ВВС позволиха на чужденци с необходимата квалификация да служат като пилоти или техници, но нищо не е обявено официално относно чуждестранните пилоти.

          Война

          ВСУ са превърнали Авдеевка в укрепен район с минни полета

          Градът е превзет окончателно от руската групировката „Център“ на 17 февруари 2024 г.
          Война

          Николай Патрушев: Западът иска да парализира външната търговия на Русия

          Като атакува морски кораби под руски флаг, Западът иска да парализира външната търговия на Русия.
          Война

          Доналд Тръмп: Срещата за Украйна в Женева ще бъде значителна

          Тръмп призова Киев да се придвижи бързо към мирния процес.
