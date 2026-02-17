Пилоти-ветерани от САЩ и Нидерландия на F-16 отразяват атаките на Русия срещу Украйна

Украйна създаде ескадрила F-16, съставена от украински, американски и нидерландски пилоти. Те помагат за защитата на небето от руски ракети и дронове. Това съобщи френското разузнавателно издание Intelligence Online. Според журналисти ескадрилата е сформирана през последните седмици при строга секретност, за да експлоатира новите F-16. Подразделението играе ключова роля в защитата на небето над Киевска област, която е постоянно обект на руски удари.

Ескадрилата включва американски пилоти с богат боен опит в Афганистан. Един от тях наскоро участва в операции в Близкия Изток, след което се присъединява към защитата на Украйна.

Нидерландия е наела пилоти, обучени в елитни европейски училища за въздушен бой, специализирани в съвременни тактики на прихващане и високотехнологична въздушна война.

Intelligence Online уточнява: западните ветерани са подписали временни договори с шестмесечни ротации (с възможност за удължаване). Те не заемат официални звания в украинската структура.

Какви задачи изпълняват пилотите?

Ескадрилата ежедневно прихваща руски крилати ракети „Калибър“ и Х-101, както и дронове „Геран-5“. F-16 се използват за патрули, включително нощни патрули, за да се увеличи максимално радарното покритие и бързата реакция.

Основното предимство на западните пилоти е опитът им с високотехнологично оборудване, като например капсулите за насочване и разузнаване Snipe. Системата им позволява да виждат цели на големи разстояния и да проследяват ракети и дронове в тъмнина или облачна покривка. Украинските пилоти усвояват това, но ветераните ускоряват процеса.

Заслужава да се отбележи, че едва през 2023 г. украинските ВВС позволиха на чужденци с необходимата квалификация да служат като пилоти или техници, но нищо не е обявено официално относно чуждестранните пилоти.